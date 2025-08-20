ГДБОП предупреждава за фалшиви търговски сайтове, целящи измама с банкови карти

От полицията предупреждават за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми.

Целта на измамниците, според ГДБОП, е да се убедят потребителите, че пазаруват в истински магазин и да въведат данните от банковите си карти.

През последните дни са установени няколко измамни страници, които копират официални профили на сайтове на компании. Най-често това са онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиентите. Целта им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още по изгодни оферти и игри. Трябва да се плати само с карта, допълват още от ГДБОП.

От дирекция „Киберпрестъпност“ препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове, също така да проверяват профилите в социалните мрежи кога е създаден, колко последователи има и дали е верифициран със синя отметка, ако имах малко или никакви последователи, той е фалшив, обясняват още от ГДБОП.

При измама трябва да бъде подаден сигнал в системата за докладване на социалните мрежи или към дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.





