ГДБОП разкри мащабна измама с „къщи за гости“ в Гърция, жертвите са десетки

ГДБОП разкри мащабна измама с „къщи за гости“, съобщиха от МВР.

Служители на Дирекция „Киберпрестъпност“ хванаха двама души – 40-годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване под наем на ваканционен имот в Гърция.

Специализираната операция е проведена на територията на градовете Пазарджик и Септември и село Сбор на 10 октомври, под надзора на Софийска районна прокуратура.

Досъдебното производство за измамата е образувано след подаден сигнал от един от пострадалите, вследствие на който са установени още десетки потърпевши от незаконната дейност.

Според събраните до момента доказателства, от май тази година двамата са въвели в заблуждение граждани – потребители на интернет, че могат да резервират апартамент под наем в Гърция за почивка през лятото.

За целта жертвите трябвало да преведат авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума от 100 до 300 евро с уговорката, че средствата впоследствие ще им бъдат приспаднати от крайната цена за наем на имота. Крайният резултат при всички е, че след превода на парите „наемодателите“ прекратявали комуникацията.

Двамата задържани са привлечени към наказателна отговорност. Мъжът – за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години, жената – за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години. Те са арестувани за 72 часа.

Дарик