ГДБОП спипа лекар за подкупи за издаване на ТЕЛК решения

Служители на ГДБОП задържаха лекар за получаване на подкуп с цел издаване на експертни решения за намалена работоспособност.

Като председател на състав на ТЕЛК в болница в Пазарджик, той е приел продължително време дарове, които не му се следват.

В хода на разследването, продължило няколко месеца, е установено, че за период от септември до ноември 2025 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е приел 4 подкупа в общ размер на 8500 лева (4345 евро).

В три от случаите за издаване на съответните експертни решения са му предадени по 2500 лева, а в един от случаите – 1000 лева. Пациенти на медицинското лице са били трима мъже и жена на възраст между 48 и 66 г.

ГДБОП

Специализирана полицейска операция е проведена на 20 януари 2026 г. по образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

При извършени действия по разследването в Пазарджик и Велинград, са иззети множество веществени доказателства, мобилни телефони и документи, имащи отношение към воденото разследване.

Задържаният длъжностен служител е обвинен. Взета му е мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро. По делото към момента са разпитана 20 свидетели. Работата по случая продължава.