Георги Батев, председател на ОбС – Сандански: Днес отдаваме почит на смелостта на един свободолюбив народ, достойно извървял пътя към Независимостта на България

Днес честваме 117-годишнината от Независимостта на България!

На този паметен ден през 1908 г. българският народ доказва своята непреклонност и стремеж към отстояване на национална идентичност и суверенитет. Обявяването на Независимостта е едно точно толкова дръзко дело, колкото е и Съединението на България. Два силни политически акта, с които нашият народ си възвръща националното достойнство, а родината ни е поставена наравно с останалите европейски държави.

Днес отдаваме почит на смелостта на един свободолюбив народ, достойно извървял пътя към Независимостта на България.

Честит празник!

Георги Батев, председател на ОбС – Сандански





