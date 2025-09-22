Георги Батев, председател на ОбС – Сандански: Днес отдаваме почит на смелостта на един свободолюбив народ, достойно извървял пътя към Независимостта на България

Днес честваме 117-годишнината от Независимостта на България!
На този паметен ден през 1908 г. българският народ доказва своята непреклонност и стремеж към отстояване на национална идентичност и суверенитет. Обявяването на Независимостта е едно точно толкова дръзко дело, колкото е и Съединението на България. Два силни политически акта, с които нашият народ си възвръща националното достойнство, а родината ни е поставена наравно с останалите европейски държави.
Днес отдаваме почит на смелостта на един свободолюбив народ, достойно извървял пътя към Независимостта на България.
Честит празник!
Георги Батев, председател на ОбС – Сандански