Георги Колевичин от Разлог покори осмия най-висок връх в света Манаслу

Пореден успех за 34-г. алпинист от Разлог Георги Колевичин, който изкачи осмия най-висок връх в света Манаслу (8 163 м.). Разложенинът стъпва на върха в 06:01 ч. на 25.09.2025 г., от който развява българското знаме и герба на родния си град.



Манаслу се намира в Хималаите на около 70 км. източно от Анапурна, на територията на Непал. В превод от санскрит името означава „Планина на духа“.

„Експедицията ми за връх Манаслу, Непал, висок 8 163 м., започна на 06.09.2025 г.“, сподели разложкият алпинист днес, след победното изкачване.



„По препоръка на мой познат планински водач, с който изкачихме Ленин миналата година, се свързах с негов приятел – непалец и така организирах това изкачване.

По предварителен план трябваше да изкача върха в края на месеца или дори в началото на октомври, но най-добрият прозорец за изкачване леко се измести и се наложи да скъся аклиматизационните ротации и да направя опит за атака около седмица по-рано.

За щастие всичко се разви добре, успях да стъпя на върха в 06:01, сутринта на 25.09.2025 г. В момента се намирам в Базов лагер и имам 2 – 3 дни за възстановяване и след това трекинг от около 5-6 дни до Катманду.

Невероятно изживяване.

Трудно мога да го опиша, все още не го осъзнавам напълно. Поздравявам жителите на град Разлог!“, сподели за експедицията Колевичин.



Както struma.bg писа, през изминалата година Георги Колевичин изкачи най-високата точка на Заалайския хребет и втори връх по височина в Памир – връх Ленин, Киргизстан.





