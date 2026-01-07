Георги Стоянов хвана кръста в санданското с. Струма в конкуренция с още 15 младежи 

Георги Стоянов, служител в голяма търговска верига в Сандански, извади Богоявленския кръст в с. Струма от студената вода на р. Лебнишка. В конкуренция с 15 мераклии и пред погледа на десетки съселяни той извади светинята от реката.

Тази година ритуалът по хвърляне на кръста се проведе на моста на р. Лебнишка. Водосвет бе отслужен от свещеник Антон. С шествие от църквата в селото миряните се пренесоха на речното корито.

Късметлията Георги Стоянов извади кръста от р. Лебнишка в с. Струма

След света литургия и водосвет отец Антон хвърли кръста във водата



Секунди след ритуала кръстът бе изваден от Георги. Момчето си пожела здраве, късмет и благоденствие както за себе си, така и за всички хора. Според традицията късметлията обикаля с кръста по домовете в селото и поръсва със светена вода всички жители. Събраните средства Георги все още не е решил за каква кауза ще бъдат дарени.

Лидия Манев