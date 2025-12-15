Днес започнаха консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС.

Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета „Желязков“.

Първи на разговори на „Дондуков 2“ отидоха представители ГЕРБ-СДС.

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева дойде като единствен представител на ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев.

Деница Сачева посочи, че в изпълнение на конституционното си задължение, ГЕРБ-СДС е изпратила един свой представител. „България сега е член на Шенген и еврозоната, събрахме 8 млрд. лева допълнителни приходи, имаме и 4 млрд. лева по ПВУ в държавния бюджет. Правителството има политически резултати, макар шоуто и маркетингът да са на почти. Помолихме за отсрочка от 20 дни, за да приемем съгласувания с работодатели и синдикати бюджет. За съжаление политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста призоваха за оставка и избори, затова ние се вслушахме. Отчитаме грешките си, особено по отношение на първоначалния вариант на бюджета заради комуникационния дефицит със социалните партньори. Вероятно в следващите часове ще внесем удължителен бюджет“, коментира Сачева.

По думите ѝ ГЕРБ-СДС няма да участва в съставянето на ново правителство в сегашния парламент, за да има рестарт на публичното доверие. „Борисов знае кога е време за мъже и кога за жени, мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила. Влизането в Президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа. 7 служебни правителства за 9 години не е символ на единство на нацията, а работа за тежко разделение, което убива доверието в институциите. Смятахме, че политическата криза трябва да спре, затова седнахме на масата с партии, с които имаме различия – ИТН и БСП. Искахме да има стабилно правителство. Призоваваме към бързо свикване на предсрочни избори и излъчване на политически проект от президента“, заяви още Сачева. Тя увери, че правителството ще продължи да изпълнява ангажиментите си към плавен преход в еврозоната.

„Политическите хаос и криза са фактор за повишение на цените, а не еврозоната. Отнасяме се отговорно към европейската интеграция. Не си присвояваме успехи, а десетилетия наред сме работили за тях“, допълни Сачева.

Неспособността за сформиране на правителство и за задържане на властта – това е причината за честите служебни правителства през последните години, изтъкна президентът. „От години непрекъснато ми се внушава да създам политически проект. Надявам се да търсите отговори защо падна правителството, а това е закономерен финал на един управленски модел. Отказът да се чуе гласът на хората и бързите решения за влизане в еврозоната без мерки за овладяване на цените, доведоха до абдикация. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението – независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка. Несъстоятелно е внушението, че стоя срещу парламентаризма. Разделението идва от модела, който не работи за хората, а за тяснопартийни интереси или за тези на определен кръг от личности. Управлението работи за тях. Това правителство показа, че има нерегламентиран контрол върху институциите, нищо общо с демократичното управление. Има изчерпан морален кредит и катастрофална загуба на доверие“, подчерта президентът Радев.

Правителството ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на МС.

От 11.30 часа – на „Дондуков“ 2 ще дойдат и представители на парламентарната група на ПП-ДБ. График за срещите със следващите парламентарни групи все още няма.