ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започна втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател – с парламентарно представените партии.

Изненадващо предложение направи зам.-председателката на партията и на ПГ Деница Сачева. Тя предложи на Йотова да си избере нов председател на парламента и те ще го подкрепя. Идеята на ГЕРБ е по този начин президентът да може да си избере един от 239-те народни представители за служебен премиер, след като Рая Назарян вече отказа.

„Бихте могли и в рамките на тези 239 народни предсатвители да прецените дали има някого, който може да изпълни този ангажимент. Ние се ангажираме да подкрепим този избор. За да имате възможността да бъдете максимално свободна и вашият избор да бъде максимално широк. Ние смятаме, че 8 избора за България са изключително много“, заяви Сачева, която отиде в президентството заедно с Рая Назарян и Костадин Ангелов.

Йотова получи поздрав от партията, че е първата жена президент и че е показала на този етап, че цени междуинституционалния диалог и парламентарната демокрация.

Йотова предприе консултациите с парламентарните групи преди да реши кого да посочи от петимата кандидати, които изразиха готовност да застанат служебно начело на държавата.

Президентът вече подчерта, че изборът на служебен премиер не е на президента, а на парламента, тъй като именно депутатите въведоха „домовата книга“ с промените в Конституцията, като ограничиха президента до избор само измежду 10 висши държавни чиновници и техните заместници.

„Тези, които казаха да, за тях говорихме. От моя страна бяха поставени въпроси – как смятат да преодолеят всички проблеми, така че да няма пак касирани избори“, каза Илияна Йотова.

От ГЕРБ пък изразиха очакване за надпартиен служебен кабинет.

„Надявам се г-жа Йотова да направи абсолютно неутрална архитектура на служебното правителство. ГЕРБ няма да дава никакви съвети, нито за това кой да бъде служебен премиер, нито кой да бъде служебен министър.“, заяви зам.-председателката на ГЕРБ Деница Сачева.

Според промените в основния закон, които гласуваха ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС обаче президентът не посочва състава на служебното правителство, нито има право да избира за премиер някого, чието име не фиурира в конституционния списък.

Президентът вече разговаря поотделно с всички кандидат-премиери миналата седмица – половината отказаха опцията да станат служебен премиер, но другата половина се съгласиха.

На финалната права останаха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, шефът на Сметната палата Димитър Главчев, заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева, както и заместник-омбудсманът Мария Филипова.

След ГЕРБ в 13.30 часа на разговор при президента влизат от ПП-ДБ, а в следващите дни Илияна Йотова ще разговаря и с всички останали. Консултациите днес стартират с първите две най-големи формации в НС.

От останалите групи в парламента само „Възраждане“ обявиха, че няма да се явят на срещата с държавния глава, но също като ПП-ДБ изразиха предпочитанията си към Гюров.

Дир.бг