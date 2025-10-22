ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на Народното събрание

Парламентарната група на ГЕРБ ще предложи Рая Назарян да замести доц. Наталия Киселова от БСП на председателското място в 51-ото Народно събрание.

Това съобщи в кулоарите на парламента тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„За нас е задължителна ротацията на председателя на парламента. На една година трите партии ще се ротират (б.а. ГЕРБ, БСП и ИТН). Ние ще посочим същия човек, както преди – Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа“, заяви той.

От думите му стана ясно, че ГЕРБ ще настоява да „има поглед“ във всички министерства, контролирани от БСП и ИТН, както и обратното. Структурите на ГЕРБ из страната много се вълнуват какво се прави по ведомствата, каза Борисов.