„Германея“ взриви бомба под Хисарлъка, шокира „Кюстендил“ с дузпи за купата

Новакът в Югозападната Трета лига „Германея“ взриви голяма бомба под Хисарлъка, след като изхвърли кандидата за промоция в професионалния футбол „Кюстендил“ с дузпи още в предварителната фаза на турнира за купата на България. Драмата се разигра насред стадион „Осогово“ в областния финал от втората по сила надпревара. Редовните 90 минути приключиха при нулево равенство, след което настъпи звездният миг на вратаря на сапаревобанчани Ивайло Крумов. При изпълнението на наказателните удари стражът отрази два изстрела от бялата точка, а един мина покрай рамката. От съотборниците му сбърка единствено Стивън Ангелов, докато Джони Лешай, Иван Златков и Даниел Стоянов с клинична точност фиксираха крайното 3:0 за прогреса на курортистите, които само преди няколко седмици отнесоха седмица от кюстендилци в първата си лятна контрола.

Неистовата радост на сапаревобанчани под Хисарлъка

Същевременно бяха излъчени финалистите на София-област. „Рилски спортист“ елиминира вкъщи „Балкан“ с 1:0 с попадението още в 9-та мин. на Емре Дрянов, който вкара от почти нулев ъгъл. Ботевградчани се израдваха на изравнителния гол в 35-та мин. на Калоян Бонев, но реферът го отмени след сигнал за засада на асистента по тъча. Гостите доминираха през втората част, мерникът им обаче изневери. В спор за продължаване напред „Рилецо“ излиза срещу „Ботев“ /Ихт/, който отвя при визитата си в Етрополе с 4:0 „Чавдар“. По два пъти се разписаха Йоан Маринов в 20-та и 66-та мин. и Стефан Велев в 35-та и 83-та мин., а Димитър Панталеев пропусна дузпа.

Издънката срещу „Германея“ предизвика острото недоволство на голяма част от феновете на домакините, но се чуха и призиви да не се прави трагедия от резултата.

Ивайло Георгиев: Със чичковци в отбора толкова…

Владимир Александров: С тази игра няма да има и хора на стадиона вече кой да ги гледа.

Мартин Радойчев: Кеф се гаси с пари.

Miroslav Aleksandrov: Крайно време е да се чукнат в главите някои хора и да се спре с тези тъпотии в мъжкия отбор! Все пак хората, където обичаме футбола, няма вечно да мълчим!!!

Спас А.: Какви сте фенове, при една загуба и се отказвате от отбора си. Това само казва колко сте елементарни и не истински обичащи и подкрепящи отбора. Не може при загуба да ги плювате, а при победа да им се кланяте. Жалка картина сте наистина. Нашият отбор са трагедия в контролите, в 2-та официални мача много неща куцат, но не сме се отказали от отбора, а го подкрепяме, защото проблемите при футболистите и състава може да довежда до загуби, но всичко ще се нареди. По-добре не ги гледайте, само наклаждате омраза!

Чавдар Георгиев: Стягайте се за първенството, да няма излагация. Днес „Ботев“ бият 4:0.

