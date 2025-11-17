„Германея“ изпусна още един влак към оцеляването, войводите с първа победа навън

Новакът в третия ешелон на Югозапада „Германея“ изпусна още един влак към оцеляването след 0:1 вкъщи срещу „Оборище“, който на свой ред се отдалечи от дъното с първата си победа навън. Сапаревобанчани не се държаха като обречени и до последно гонеха обрата, но им куцаше завършващият удар. Шестточковият гол отбеляза Мартин Вълчинов в 16-та мин., а вратарят Майкъл Матев отчая противниковите нападатели и оправда треньорското решение да заложи на него напоследък за сметка на налагания преди това Мартин Станчев. Войводите наредиха четири поредни мача без поражение, три от тях победни, докато поражението е под №10 за домакините, което вещае скоростно завръщане в селската група, ако не сътворят чудото през втория дял от кампанията.

В откриващия кръг от пролетния полусезон тази събота обаче се задава челен сблъсък в Радомир с устремения към промоция в професионалния футбол „Струмска слава“.

„ГЕРМАНЕЯ“: Крумов, В. Георгиев, Дан. Георгиев /75-Кьосев/, Стоянов /58-к. Иванов/, Рибарски /81-А. Георгиев/, Наков, Ст. Ангелов, Хр. Александров /58-Златков/, Атанасов /58-Андонов/, Дав. Георгиев, Серафимов.

„ОБОРИЩЕ“: Матев, Сиромахов, Славчев, Русинов, Валериев, Б. Христов, Сандов, Рангелов /46-Вл. Иванов/, Зарков /67-П. Петков/, Вълчинов /89-М. Георгиев/, Люцканов /77-Ст. Георгиев/.

ТОНИ КИРИЛОВ