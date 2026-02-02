 „Германея“ падна вкъщи от „Банско“, победителите загубиха вратаря си

Орлето в тима на козлите Р. Сандев стана треньор в частна детска академия в Благоевград

Аутсайдерът в ЮЗ Трета лига „Германея“ падна вкъщи с 1:2 от „Банско“ във втория си спаринг за зимата, след като в първия отвяха с 5:1 „Пирин“ /Рз/. В навечерието на проверката козлите загубиха за неопределено време вратаря Атанас Тъпигьозов, който влезе в лазарета с разкъсани влакна на прасеца. В Сапарева баня не пристигнаха заради различни болежки и Марио Димитров и Илия Дамбов. В тимовия лист липсваше и новото попълнение Румен Сандев, който прие предложението да бъде треньор в частната академия на доскорошния капитан на орлетата Александър Дюлгеров. Домакините пък се подсилиха с 34-годишния универсален защитник Румен Гьонов, който има солиден опит в професионалния футбол. Ветеранът дълго време бе част от „Витоша“ (Бистрица), където игра по време на престоя на тима от покрайнините на София в Първа и Втора лига. След това продължи кариерата си в „Царско село“, „Локомотив“ /Горна Оряховица/, „Марек“ и „Рилски спортист“, преди отново да облече екипа на тигрите, които след края на есенния дял от първенството разформироваха мъжкия си отбор.

Румен Сандев

Атанас Тъпигьозов Жоро Рошков



Хората на Асен Нешев не намериха противодействия срещу португалеца в редиците на банскалии Хенри Тач, който се отличи с гол и асистенция. След негово подаване Жоро Рошков откри с глава в 25-та мин. Сапаревобанчани пропиляха няколко изгодни положения за изравняване, веднъж и гредата спаси гостите, които все пак допуснаха попадение в мрежата си в края на полувремето с автор Иван Рибарски. След антракта обаче влезлият на смяна Владислав Златинов задължи с прецизния си извеждащ пас Тач да вкара, за да донесе първата победа на тима от зимния курорт под Тодорка в контролите. Дотук тимът на Борислав Хазуров записа две идентични поражения с 1:3 от „Беласица“ и „Септември“ /Сим/. Следващият спаринг на „Банско“ е планиран за 13 февруари срещу съседите от Разлог, докато „Германея“ играе тази събота със симитличани, а седмица по-късно с „Кюстендил“.

„БАНСКО“: Ивайло Крумов, Костадин Слаев, Борис Божинов, Тодор Пасков, Мирослав Боянов, Георги Фикийн, Асен Либяховски, Любомир Христов, Жоро Рошков, Хенри Тач, Георги Проев /Антон Попов, Владислав Златинов, Руслан Иванов, Йордан Лечов, Леонардо Мандухов, Лазар Еринин).

ТОНИ КИРИЛОВ