 „Германея“ падна вкъщи от „Банско“, победителите загубиха вратаря си

Орлето в тима на козлите Р. Сандев стана треньор в частна детска академия в Благоевград
Аутсайдерът в ЮЗ Трета лига „Германея“ падна вкъщи с 1:2 от „Банско“ във втория си спаринг за зимата, след като в първия отвяха с 5:1 „Пирин“ /Рз/. В навечерието на проверката козлите загубиха за неопределено време вратаря Атанас Тъпигьозов, който влезе в лазарета с разкъсани влакна на прасеца. В Сапарева баня не пристигнаха заради различни болежки и Марио Димитров и Илия Дамбов. В тимовия лист липсваше и новото попълнение Румен Сандев, който прие предложението да бъде треньор в частната академия на доскорошния капитан на орлетата Александър Дюлгеров. Домакините пък се подсилиха с 34-годишния универсален защитник Румен Гьонов, който има солиден опит в професионалния футбол. Ветеранът дълго време бе част от „Витоша“ (Бистрица), където игра по време на престоя на тима от покрайнините на София в Първа и Втора лига. След това продължи кариерата си в „Царско село“, „Локомотив“ /Горна Оряховица/, „Марек“ и „Рилски спортист“, преди отново да облече екипа на тигрите, които след края на есенния дял от първенството разформироваха мъжкия си отбор.
Хората на Асен Нешев не намериха противодействия срещу португалеца в редиците на банскалии Хенри Тач, който се отличи с гол и асистенция. След негово подаване Жоро Рошков откри с глава в 25-та мин. Сапаревобанчани пропиляха няколко изгодни положения за изравняване, веднъж и гредата спаси гостите, които все пак допуснаха попадение в мрежата си в края на полувремето с автор Иван Рибарски. След антракта обаче влезлият на смяна Владислав Златинов задължи с прецизния си извеждащ пас Тач да вкара, за да донесе първата победа на тима от зимния курорт под Тодорка в контролите. Дотук тимът на Борислав Хазуров записа две идентични поражения с 1:3 от „Беласица“ и „Септември“ /Сим/. Следващият спаринг на „Банско“ е планиран за 13 февруари срещу съседите от Разлог, докато „Германея“ играе тази събота със симитличани, а седмица по-късно с „Кюстендил“.
„БАНСКО“: Ивайло Крумов, Костадин Слаев, Борис Божинов, Тодор Пасков, Мирослав Боянов, Георги Фикийн, Асен Либяховски, Любомир Христов, Жоро Рошков, Хенри Тач, Георги Проев /Антон Попов, Владислав Златинов, Руслан Иванов, Йордан Лечов, Леонардо Мандухов, Лазар Еринин).
ТОНИ КИРИЛОВ