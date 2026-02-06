„Германея“ пътува до Симитли за предпоследната си зимна контрола

Футболният отбор на „Германея“ (Сапарева баня) гостува на „Септември“ (Сим) за предпоследната си зимна контрола. Двубоят между двата третодивизионни тима е утре от 12.00 часа на стадион „Арена Симитли“.

Асен Нешев Петър Костурков



Това е третата проверка на избраниците на старши треньора Асен Нешев, а преди началото на пролетния полусезон в Югозападната Трета лига сапаревобанци ще срещнат и „Кюстендил“ на 14 февруари. Досега „Германея“ надигра „Пирин“ (Разлог) с 5:1 и загуби от „Банско“ с 1:2. Симитличани са с по-наситен календар за подготовката си. Футболистите на наставника Петър Костурков започнаха с победа над козлите с 3:1, после преодоляха и кюстендилци с 1:0. В третия спаринг отстъпиха на ЦСКА II с 0:1, за да дойде поражението с 0:5 от „Струмска слава“. Освен с отбора от Сапарева баня септемврийци планират и приятелски мачове срещу ЦСКА III на 11 февруари (сряда) и „Беласица“ (Струмица) 3 дни по-късно. На 14 февруари (събота) е отложеният сблъсък от XIX кръг между „Пирин“ (Гоце Делчев) и „Костинброд“. Кампанията в третия ешелон продължава седмица по-късно. Тогава „Германея“ гостува на лидера „Рилски спортист“ в Самоков, а симитличани играят с шестия в класирането „Оборище“ в Панагюрище.

ИВАН ДИМИТРОВ