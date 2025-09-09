“Германея“ си тръгна с празни ръце от головия екшън в Герман

Футболистите на „Германея“ играха смело, ала си тръгнаха с празни ръце от головия екшън срещу „Септември II”, загубен с 2:4 в Герман. Домакините поведоха чрез Андрей Дудоленски в 12-та мин., а Даниел Стоянов изравни в 36-та мин. и даде надежди на своите съекипници, че могат да се приберат при този резултат на почивката. Плановете на избраниците на наставника Асен Нешев провали Никола Ангелов, който вкара за 2:1 в 40-та мин. В началните секунди на второто полувреме отново Дудоленски се озова в прегръдките на софиянци – 3:1. Гостите от Сапарева баня обаче не се предадоха и в 54-та мин. Даниел Георгиев намали изоставането. В преследването поне на точка новакът в Югозападната Трета лига направи 4 смени, сред които бе и опитният таран Димитър Чечев. Вместо в мрежата на 16-годишния Йоан Вригазов, голът падна зад Християн Александров, а негов автор в 87-та мин. бе Марсел Ахмед.

“СЕПТЕМВРИ II”: Вригазов, Стоичков, Г. Александров, Ръжданов, Ахмед, Пейчев (85-Алексов), Дудоленски, Д. Иванов (57-Добревски), Генчев (57-Аталъков), Лалкински (89-Кастрев), Н. Ангелов (85-Цеков)

„ГЕРМАНЕЯ“: Хр. Александров, В. Георгиев, Д. Георгиев (66-Ант. Георгиев), Стоянов (46-Говедарски), Чатов, Рибарски (73-Чечев), Златков (66-К. Иванов), Атанасов (79-Тодоров), Соколов, Наков, Ст. Ангелов

ИВАН ДИМИТРОВ






