„Германея“ успя от 11-ия опит, видя сметката на „Левски“ с класика

“Германея“ успя от 11-ия опит да постигне първа победа след завръщането в ЮЗ Трета лига. Яда си от 2-месечните несполуки сапаревобанчани стовариха върху младоците на „Левски“ с класиката 3:0. С хеттрик избухна капитанът Робертин Атанасов. Лидерът на новаците откри резултата с ранен гол в 7-та мин. При последвалото затишие сините от „Герена“ удариха гредата, преди играчът на мача отново да излезе на сцената с попаденията в 66-та и 75-та мин. Тази неделя на „Германея“ предстои домакински сблъсък за купата на България с устремения към промоция в елита „Фратрия“, което води автоматично до отлагане на шампионатната визита срещу третия тим на ЦСКА.

„Изключително съм доволен от успеха – едва ли има смисъл да го казвам. По-важното за мен в този мач е, че момчетата отново играха много добре и победиха с добра игра. Това не е победа, която сме постигнали със затворена игра, с минимален резултат или с късмет. Ние надиграхме тотално противника и изпуснахме още доста голови положения. След тази серия до момента е нормално да се разколебаеш. Но аз виждах, че отборът играе добре. Не искам да се връщам мач по мач и да припомням колко пъти повеждахме в резултата и не успявахме да задържим преднината си. Това са минали двубои и оттук-нататък гледаме към следващите. Сега ни предстои най-хубавото – мач срещу отбор от Втора лига – „Фратрия“, коментира пред клубния сайт насткавникът Асен Нешев.

„ГЕРМАНЕЯ“: Крумов, В. Георгиев, Д. Георгиев, Д. Стоянов /79-Киров/, Серафимов /79-А. Стоянов/, Златков, Р. Атанасов /83-Ив. Кьосев/, Рибарски /70-Чечев/, Наков, Ст. Ангелов /79-Тодоров/, Хр. Александров.

„ЛЕВСКИ II”: Владимиров, Мотев, Добрев, Лазаров, Кръстев, Манов, Грънчаров, Котев /56-Манчев/, К. Атанасов, Калчев, Кр. Йовов.

