Германия евакуира 21 000 души заради бомба от Втората световна война

В южния германски град Нюрнберг снощи се проведе мащабна евакуация преди планираното обезвреждане на авиационна бомба от Втората световна война, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Градските власти обявиха, че е необходимо затваряне на пътищата в радиус от 800 метра от мястото.

Около 21 000 жители трябваше да напуснат домовете си, съобщиха от градската управа, добавяйки, че това е най-голямата евакуационна операция, която се налага в Нюрнберг след откриването на бомба от Втората световна война.

Бомбата, тежаща около 450 килограма, беше открита по време на строителни работи на улица „Авенариус“ в квартал „Гросройт“.

На място бяха изпратени близо 500 пожарникари, около 250 доброволци от спасителните служби, 60 служители на службата за гражданска защита и над 100 полицейски служители, посочва ДПА.