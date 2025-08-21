Германия задържа украинец за взривовете на „Северен поток“ през 2022 г.

Германия арестува украински гражданин за взривовете на газопровода „Северен поток“ през септември 2022 година.

Федералната прокуратура е повдигнала обвинения към украинския гражданин Серхий К. за съучастничество в умишленото взривяване на три от четирите тръби на газопровода „Северен поток“ под водите на Балтийско море.

Арестът е извършен в Италия, в района на Римини, а задържаният е предаден на германските власти, съобщи прокуратурата.

Украинецът е обвинен, че е ръководил група, отговорна за логистиката, която е наела яхта, използвайки фалшиви документи, за да бъдат пренесени взривните устройства.

Серия експлозии на 26-ти септември 2022 година унищожиха газопроводите „Северен поток“ 1 и 2 за доставката на руски газ за Германия.

По време на разследването многократно изплуваха имена на заподозрени както от Русия, така и от Украйна.

Междувременно властите в Дания и Швеция преустановиха работата по случая край датския остров Борнхолм, близо до шведския бряг.

