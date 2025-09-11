Германия ще засили ангажимента си към защитата на полското въздушно пространство

Германия ще увеличи приноса си за защита на полското въздушно пространство като част от програмата на НАТО „въздушна охрана“. Този ход се дължи на скорошното нарушаване на полското въздушно пространство, от страна на руски дронове, предаде АФП.

Берлин „ще засили ангажимента си към източната граница на НАТО в отговор на скорошните нарушения на полското въздушно пространство от страна на Русия“, заяви говорителят на правителството Стефан Корнелиус.

Министерството на отбраната уточни, че мисията ще бъде удължена с три месеца, а броят на бойните самолети ще се увеличи от два на четири.

Полша съобщи в сряда сутринта (10 септември), че 19 дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство по време на нощните руски въздушни удари в Украйна. Някои от дроновете са свалени от полски и холандски изтребители.





