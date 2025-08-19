Германският канцлер: Срещата Путин-Зеленски ще е до две седмици

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че до 2 седмици ще се състои среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, съобщиха ДПА и БТА.

„Американският президент разговаря с руския президент по телефона. Те се споразумяха, че ще има среща между руския президент и украинския президент в следващите две седмици“, каза Мерц пред журналисти.

Германският канцлер е един от европейските лидери, които бяха на срещата в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп и Зеленски в понеделник.

„Не знаем дали руският президент ще има куража да участва в такава среща на върха. Така че е нужно убеждаване“, заяви Фридрих Мерц.

Канцлерът подчерта, че Украйна не бива да бъде притискана да отстъпва територия. Предупреди също, че искането на Русия да предаде части от Донбас е равносилно на това „САЩ да трябва да се откажат от Флорида“.





