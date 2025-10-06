Германският канцлер Фридрих Мерц призова за връщане на наборната военна служба. Той получава подкрепа от парламентарната група на своята партия ХДС/ХСС, докато Социалдемократическата партия (СДПГ) настоява за приет по-рано законопроект.

От ХДС/ХСС искат повторно активиране на наборната военна служба, която беше преустановена през 2011 г.

Партийните лидери на ХДС и ХСС, канцлерът Фридрих Мерц и баварският премиер и лидер на Християнсоциалния съюз Маркус Зьодер ясно заявиха, че доброволното участие вероятно не е достатъчно за привличането на повече войници в Бундесвера, предаде RTL.

Законопроектът, приет от кабинета, се отнася за доброволното участие.

Първото му четене в Бундестага първоначално беше насрочено за 9 октомври, но сега е отложено с една седмица Бундесверът се нуждае дипълнително от около 80 000 действащи войници.

НАТО изчислява, че германските войски се нуждаят от около 260 000 войници, за да издържат на атака – например от Русия.

Проектозаконът на министъра на отбраната Борис Писториус акцентира върху доброволческа служба, с която да се привлекат повече млади хора в Бундесвера с допълнителен финансов стимул.

От ХДС/ХСС възразиха, че проектозаконът не определя точно условията, при които планираната преди това доброволческа служба да бъде превърната в ново изискване.

„Аз съм за това, за което се споразумяхме в коалиционното споразумение, а именно – засега доброволно участие. Но подозирам, че няма да остане само доброволно“, коментира канцлерът Мерц пред ARD.

Баварският премиер Зьодер призова за бързо връщане към наборната военна служба в коментар за вестник „Билд ам Зонтаг“.

„Няма начин да се избегне наборната военна служба. Половинчатите мерки вече не са достатъчни. Неясната наборна служба не помага на никого“, коментира той.

„Ако не определим колко войници са необходими и кога, ще започнем всичко отначало след две, три или четири години. Дотогава, предвид заплахите от Русия, може да е твърде късно“, посочи Зьодер.

Хенинг Оте – комисар на Бундестага по въоръжените сили, също сподели това мнение.

„Макар че по принцип може да е похвално да се разчита на доброволно участие, има значителни съмнения дали това наистина може да е успешно и да е подходящо за ситуацията“, коментира той пред вестник „Райнише Пост“.

Генералният секретар на Социалдемократическата партия Клюсендорф реагира гневно спрямо нововъзникващия дебат.

„Съгласувахме се ясно в коалицията: Новата военна служба ще бъде доброволна. Точка“, заявява Клюсендорф пред „Щерн“.

„Тези, които многократно преповтарят дебатите, отслабват доверието в политиката и обезпокояват младите хора. Насърчаваме младите хора да служат на страната ни в Бундесвера – без задължения, но с перспективи: с добро обучение, атрактивни възможности и високо признание“, коментира той.

„Предполагаме, че всички замесени са напълно наясно с неотложността на приемането на законопроекта и че бързо ще стигнем до първо четене, а след това и до приемане на закона преди края на годината“, заяви зам.-председателят на парламентарната група на ГСДП Зимте Мьолер.