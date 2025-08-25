Гимназистите от Благоевград втори в страната по успех на матурата по български език и литература

София, Благоевград, Варна и Велико Търново са четирите големи града, където средният успех на матурите тази година по български език и литература е сред най-добрите. Това се вижда от карта, съставена от Института по пазарна икономика, на средния успех по общини на държавния зрелостен изпит през 2025 година.

Средният успех в Столичната община е 4,58, в община Благоевград 4,51, а в общините Варна и Велико Търново – 4,50. Останалите в топ 13, където средният успех е над 4,50, са Челопеч – 4,83, Правец – 4,52, Божурище – 4,64, Хаджидимово – 4,54, Сърница – 5,48, Белица – 4,60, Златоград – 4,80, Неделино 4,86.

Средният резултат на матурата по български език и литература в страната през 2025 г. е добър 4,27. В 201 български училища с близо четири хиляди ученици обаче средният успех е под „Среден” /3,00/, пише в анализ на ИПИ. Слаби училища има във всяка една от 28-те области и в общо 131 общини – половината от българските общини. В над 70 от слабите училища зрелостниците са 20 и повече, а в над 10 – 50 и повече. Почти всички слаби училища (181 от 201) имат успех под „Среден” /3,00/ в поне две от последните три години, а 106 от тях – във всяка една от последните три години.

В 17 училища в България с близо 100 ученици средният успех през 2025 г. е точно „Слаб” /2,00/. Това означава, че нито един зрелостник в тях не е направил абсолютно нищо на матурата по български език и литература. Някои са в села, но други са в средни и дори големи градове, анализират от Института за пазарна икономика. И добавят, че докато най-добрите училища могат да се конкурират на световно ниво, други не успяват да осигурят и базисна грамотност на учениците си. Фокусът върху тези училища и техните ученици е от особено значение, анализират от ИПИ. Институтът коментира още, че явно учителите имат водеща роля за образователните резултати. Размерът на общината е по-скоро второстепенен фактор, въпреки че именно той определя доколко са благоприятни социалноикономическите фактори, които бихме очаквали да влияят на образованието.





