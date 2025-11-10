Гимнастикът на „Пирин Благоевград 2011“ Н. Миков стана балкански шампион за младежи в Задар

Състезателят на „Пирин Благоевград 2011“ Наско Миков стана балкански шампион по спортна гимнастика в Задар (Хърватска). Възпитаникът на треньора Александър Марков триумфира на прескок сред младежите до 17 г. с оценка от 12.593 точки. Н. Миков спечели и сребърен медал на халки (11.133 т.). Грешка на земна гимнастика го лиши от още едно злато и рефлектира върху актива му в многобоя, където се нареди на 6-то място. Успеха на сина си изживя от трибуните в хърватската зала щастливият татко Николай Миков. Сред официалните гости на състезанието беше олимпийският вицешампион на халки от Атина-2004 Йордан Йовчев, а Наско бе награден от президента на българската федерация по спортна гимнастика Красимир Дунев, втори на висилка от Игрите в Атланта-96.

Благоевградчанинът получава поздравления от вицешампиона от Атланта-96 Кр. Дунев Отличникът на пиринци с наставника си Ал. Марков и с баща си Н. Миков (сн. 4) сн.4

Иначе жребият прати Ал. Марков в съдийската комисия точно за финала на прескок. Преди това шефът на „Пирин Благоевград 2011“ бе рефер в квалификациите на земя. „Титлата балкански шампион е защитена. Доволен съм от себе си, въпреки че можеше още – още по-добре, още повече медали. Но така се случва. Явно е за добро. А и постигнатото съвсем не е малко. Сега гледам напред към предстоящото световно първенство в Манила (Филипините) от 20 до 24 ноември. Една малка мечта се сбъдва – да играя на такова състезание. Жив и здрав да съм и да покажа на какво наистина съм способен. Продължавам с пълна мощност“, коментира Н. Миков. Той и личният му наставник Ал. Марков заминават за азиатската държава в събота и ще имат на разположение няколко дни за аклиматизация.

ИВАН ДЕЛЧЕВ