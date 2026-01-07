Главен инспектор Петко Топалов оглави трънската пожарна

Пожарната в Трън има нов началник. Звеното се оглавява от главен инспектор Петко Топалов.

„Колективът на РСПБЗН – Перник изказва своята искрена благодарност за високия професионализъм, отговорност и всеотдайност, с които главен инспектор Петко Топалов изпълнява служебните си задължения“, написаха колегите му в социалната мрежа.

Те му пожелаха здраве, увереност и още много професионални успехи.

Дълго време Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Трън нямаше свой началник на място. Наскоро гл. инспектор Топалов бе награден от община Трън за активното му ечастие в потушаване на пожара, лумнал лятото в села на общината.

