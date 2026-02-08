Главната сводница на Епстийн се оказа тайландската принцеса, която през 2012 г. уреди Награда за мир на ексгубернатора на Пиринско К. Хаджигаев

Благоевград изплува в скандалните досиета на американския сексуален престъпник заради визитата на Мом Луанд Раджадарсри Джаянкура в областната управа

Досиетата „Епстийн“, които от няколко дни са световна тема №1, стигнаха и до Благоевград. Връзката бе направена от журналистката Диляна Гайтанджиева, която от 4 дни се рови денонощно в досиетата, които публикува правосъдното министерство на САЩ за делата на американски финансист, милионер и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Епстийн беше обвинен в трафик на жени и млади момичета с цел сексуална експлоатация, а връзките, които той е поддържал с богатите и известни личности, подклаждат редица конспирации. От първите разсекретени документи стана ясно, че основните източници на „свежа плът“ са били мистериозна дама, наричана Принцесата, и френският моден агент Даниел Сиад, който изпраща на Епстийн снимки на манекенки от Европа, включително и от България, и уговаря видеоразговори по Скайп, за да му ги покаже.

Завчера се разбра не само коя точно е Принцесата, но и че тя е идвала в Благоевград, срещала се е с висши местни политици и дори е уредила награда на един от тях.

Благоевградската връзка започва от имейл, озаглавен „Привет от София, България“ от 22 октомври 2012 г., в който Даниел Сиад пише на Епстийн: „Здравей, Джефри, тук съм с Принцесата. Тя ме покани да дойда с нея, за да се срещнем с правителствените служители“.

През 2012 г. принцеса Джаянкура бе посрещната в Благоевград от К. Хаджигаев, зам. областния управител Г. Баханов и тогавашния депутат от ГЕРБ Й. Андонов

Оказва се, че Принцесата е истинска принцеса и това е Мом Луанд Раджадарсри Джаянкура. Същата е праправнучка на тайландския крал Рама IV и почетен консул на Косово в Тайланд.

На 22 и 23 октомври 2012 г. Джаянкура посещава България и дори публикува в Инстаграм свои снимки от срещите си със заглавие: „По покана на българското правителство“.

На 23 октомври 2012 г. Нейно Превъзходителство Джаянкура се срещала в Благоевград с тогавашния областен управител Костадин Хаджигаев, заместника му Георги Баханов, който сега е член на ЦИК, и ексдепутата от ГЕРБ Йордан Андонов. Според част от публикациите по онова време „тайландската принцеса е обявила намерението си в Пиринския регион да се развива хомеопатична медицина“. След срещата по нейно предложение К. Хаджигаев беше удостоен с Наградата за мир ГУСИ във Филипините. Хаджигаев получи наградата в присъствието на сътрудника на Епстийн – Даниел Сиад.

Хаджигаев получава в Манила Наградата за мир, а на сцената е и дясната ръка на Епстийн за намирането на свежа плът от Европа – Даниел Сиад

Вчера К. Хаджигаев научи от нас, че името му фигурира в скандалните досиета „Епстйн“.

„Не си спомням кой ми каза, че една принцеса иска да посети Благоевград. Даже в началото помислих, че някой си прави майтап – само принцеса не беше идвала в областната управа. Когато обаче пристигна, стори ми се много точна жена – без очакваното за такива особи високо самочувствие, земна, усмихната. Седнахме, аз й обясних особеностите на региона, говорихме за срещите ми с различни посланици, за това, че имаме договор с Китай, които имаха интерес към нашия край да правят производство. Явно това я е впечатлило, защото много скоро получих и покана за наградата в Манила. Тя се връчва ежегодно във Филипините и там разбрах, че съм вторият българин, който я получава, но не се сещам кой е бил първият. Моята награда беше за принос за мира между християни и мюсюлмани. На церемонията присъстваха много хора, имаше представител на антикорупционен орган в Англия, запознаха ме с един украинец и много други. Но не, категорично принцесата не ми е предлагала да прави в нашия край център или институт за хомеопатична медицина, не знам откъде е дошло това. Оттогава нито съм я виждал, нито пък някой ми е говорил за нея“, спомни си К. Хаджигаев.

Точно залитането по медицината на Мом Луанд Раджадарсри Джаянкура е вторият смущаващ момент в дейността й извън „услугите“, които е правила на Епстийн.

По времето, когато идва в България и договаря съвместни проекти за хомеопатична медицина у нас, тайландската принцеса се представя в имейлите и в биографията си в LinkedIn освен като основател на училище и фондация, още и като председател на технологична компания Enercel Thailand, занимаваща се с експериментално лечение на ХИВ, туберкулоза, дори рак с хомеопатичното лекарство Enercel.

През 2020 г. Американската агенция за лекарствата FDA обаче го забранява като съдържащо потенциално токсични съставки, като например отрова на змията бушмастер. FDA настоява за спиране на всякакви дейности, свързани с Enercel. Но макар да е забранено в САЩ, то вече е тествано на пациенти в Украйна, става ясно от имейлите на Даниел Сиад до Джефри Епстийн. Спред тях лекарството е разработено от д-р Дейвид К. Кристнър и е тествано върху ветераните от Ирак, които са имали Иракски синдром.

Любопитна подробност е, че д-р Дейвид Кристнър, създател на експерименталното лекарство, тествано в Украйна, получава награда за мир на същата церемония в Манила заедно с областния управител на Благоевград Костадин Хаджигаев, пише Обективно.БГ.

Самият Джефри Епстийн, който 7 г. след смъртта си предизвика това световно цунами, засегнало вече много популярни личности, включително членове на кралски семейства, политици, имена от киното и културната сфера и др., е роден през 1953 г. в Ню Йорк. Започва работа като учител по физика и математика, въпреки че не е завършил колеж. След уволнението му навлиза в банковия и финансовия сектор и бързо натрупва милиони и познанства с представители на висшите политически, финансови, икономически и културни среди. През 2005 г. полицията в Палм Бийч започва да го разследва, след като майка съобщава, че той се е възползвал сексуално от 14-годишната й дъщеря. Епстийн се признава за виновен и лежи 1 г. в ареста, но при леки условия – има възможност за работа извън затвора и ползва други привилегии. Арестуван е отново през 2019 г. по федерални обвинения за сексуален трафик на непълнолетни във Флорида и Ню Йорк. Умира в килията си на 10 август същата година – съдебният лекар определя смъртта като самоубийство, но малцина вярват, че сам е посегнал на живота си. В завещанието, подписано от него два дни преди смъртта му, Епстийн оставя активи на стойност 577 милиона долара, с които да се разпорежда частен тръст.

Епстийн има дългогодишна връзка с Гилейн Максуел, британска светска личност, дъщеря на медийния магнат Робърт Максуел. През юли 2020 г. тя е арестуванапо федерални обвинения на САЩ за трафик на сексуални услуги и съучастие да набавя момичета за сексуално насилие над деца и проституция. Осъдена е на 20 г. затвор.

Преди седмица американското министерство на правосъдието публикува три милиона страници, 180 000 изображения и 2000 видеоклипа, свързани с Джефри Епстийн, след като миналата година това бе определено със закон. Малко по-късно по искане на адвокатите на част от разсекретените имена, свързани с Епстийн, тръгна дело за изтриване на материалите.

ВАНЯ СИМЕОНОВА