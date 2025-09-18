Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. В сряда темата „Вътрешна сигурност и правосъдие“ предизвика 7-часови дебати между депутатите в пленарната зала. 24 часа преди гласуването в парламента се чуха поредни обвинения за провал на правителството в сектора, в които обаче управляващите видяха липса на аргументи и лоша мотивация.

Заседанието на народното събрание започна бурно. Партиите от опозицията се скараха помежду си, след като част от тях се включиха в регистрацията и кворумът беше събран, макар и на ръба. А минути след това депутатите вкараха нова точка – предложението на Калин Стоянов от ДПС- НН за промени в Закона за НСО, с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента, предава Нова.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви вота като последен опит на опозицията да спре страната ни към пътя в еврозоната. Той заяви, че няма очаквания за вота, както и че той самият няма да участва в него.

„В края на пленарния ден трябва да гласуваме вот на недоверие и ако някой колега иска това правителство да бъде съборено, то днес кворумът не трябва да бъде събарян. Действията по нерегистрация и липсата на кворум правят така, че вотът да не се гласува днес”, заяви Йордан Иванов от ПП-ДБ.

От „Величие” разкритикуваха „Възраждане”.

„Възраждане”, престанете да манипулирате! Вие сте единствената опозиция, която помага на властта – като не се регистрирате и улеснявате приемане на закони”, посочи Красимира Катинчарова от „Величие”.



По-късно спорът ескалира и лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов обяви, че няма уважение нито към председателя на НС, нито към парламента.

„Виждаме парламента блокиран изцяло от мутрите на властта, защото са уплашени. Те треперят от страх”, посочи Костадинов.

Решаващото гласуване ще е точно в 16:45, а предварителните изчисления показват, че въпреки единството в редиците на опозицията – техните 105 гласа няма да стигнат. Защото за да е успешен, вотът на недоверие трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители. Депутатите удължиха пленарното си заседание до 17:00 часа днес. Предложението беше на заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов.





