ГЛАСЪТ НА ФЕНОВЕТЕ НА ОРЛЕТАТА: Нарочно изпадане, нарочно невлизане, доказано съмнителни мачове, по-добре на чисто от селските групи…

Решението на собствениците на „Пирин“ Георги Спасов и Милен Стефанов да спрят кранчето и на Нова година да върнат акциите на общината повлече след себе си лавина от разнопосочни реакции на феновете в Благоевград. В дискусията се включи дори финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, известен с пиперливите си коментари по най-щекотливите футболни теми.

Niko Rizov: Претръпнали сме. Лошото е, че го докарахме дотам, не да се ядосваме, а да ни обземе пълна апатия. Нарочно изпадане, нарочно невлизане, и тоя сезон доказано съмнителни мачове, та ние, феновете на Пирин, може да не сме професори и доценти, ама не сме и толкова тъпи. Ясно е, че докато тези така наречени „ръководители“ са в Пирин, никой няма да даде и 5 гроша. Да се ходи ли на мачове, да се ходи ли на „Бадемите“, ние ли да търсим собственици, въпреки че това не е наша работа. Ние всички сме Пирин. И без нас Пирин няма да го има.

Ivan Zashev: Разчитаме на футболисти, приключили отдавна с футбола. И вместо да си тръгнат достойно като мъже, седят и лапат. Нищо не се е променило с годините. Наливат се пари, за да се изперат, част от футболистите си играят тото, на гърба на отбора. За мен ръководството също е замесено. Няма смисъл да продължава общината или който и да е да налива пари в момента. Да се изпада в А окръжна. Да се започне само с юноши. Без стари муцуни. Когато тръгне да се работи в правилна насока, може и хора, наистина с възможности, да проявят интерес. Дотогава В група ни е таван.

Valentin Padarski: Това не е нашият Пирин, по-добре на чисто от селските групи, отколкото да продължава този цирк.

Rosen Nikolov: Всички дето сме на стадиона последните години, помним с колко мъки се борихме да махнат мега управителя Венко Попов, днес го връщат… то бива гавра, бива, но това е вече срамно… Пак се почна с временни директори до провеждане на конкурс… Последните години всички кметове използват този трик за назначаване на управители… А господата собственици, преди да си тръгнат, да представят документи, че не оставят нито стотинка задължения.

Tzvetomir Naydenov: Айде, футболните разбирачи, взимайте Пирин… нали само давате акъл под път и над път как се прави футбол, с фенове, бази, стадиони … ето, хората ви го дават без задължения. Аре юруш на маслините!

Yosif Nedyalkov: А ти вместо да се правиш на умен, ела и го вземи, какво ми наливаш пари в некви числа, тирета, точки… Пирин е религия и този отбор да има един стабилен президент като някогашния д-р Христов няма кой да ни бутне.

Stanislav Stoqnov: Ако са имали нормално финансиране, нямаше да имат стотици хиляди лева задължения.

Asen Kanelov: Това е вторият президент, който хвърля кърпата. Никой с нищо не му подаде ръка, също като с Пол, само крадци около него… А СЕГА НА КЪДЕ? Ще отговори ли някой от феновете или Разбирачите от футбол…

Атанас Георгиев: Крадците си отиват, играем с футболисти от школата и започваме да събираме пари от бизнеса, от всички фенове и от Общината.