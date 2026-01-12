ГЛАСЪТ НА ФЕНОВЕТЕ! Ултрасите в Благоевград след смяната на собствеността: „Пирин“ не е кораб, а подводница

Скептиците: Фирмите на „месията“ са с жалки официални финансови данни…

Преобладаващата част от фенската маса на орлетата заля социалните мрежи с оптимистични очаквания за светло бъдеще на любимия отбор след смяната на собствеността и даде категоричната си подкрепа за родения в Либия преди почти 35 г. финансов благодетел Адриан Юриев.

„Нека всички „гробокопачи“ и хейтъри да замълчат. 104 години Пирин живее – и ще живее! Клубът има нов собственик – младият бизнесмен Адриан Юриев. Преди месеци поискахме промени и ясно заявихме: докато не се случат, Пирин Ултрас няма да е на трибуната. Днес можем да кажем едно – промените започнаха. И вярваме, че са за добро. Мнозина напуснаха „потъващия кораб“. Само да уточним – Пирин не е кораб, Пирин е подводница. Може да потъваме в тъмното, но после излизаме по-силни и по-опасни. Към напусналите – благодарим, без вас ще е по-чисто. Към останалите – респект! Името ви ще се помни, а верността винаги се отплаща. Призоваваме всички истински зелено-бели – време е за подкрепа! Да се завърнем единни и силни!“, заявяват от фракцията „Пирин Ултрас“.

„Много пъти сме скандирали: “Когато над Пирин се мръкне и всички треперят от страх…” Време е да изпълним със съдържание тази песен! Време е да се преборим… поне на трибуните! В това първенство битката за баража съвсем не е изгубена! Нашето място е в “А” група, няма място за отстъпление! Напред ни чака слава, зад нас – позор! Битките ни зовът! Просто трябва да ги спечелим! Мнозина тук ще кажат, че съм мечтател, но какво е животът без мечти?“, написа Борислав Сукалински.

“Оригиналната песен е без „и“. Когато над Пирин се мръкне, всички треперят от страх, че Пирин, това са англичаните, известни по целия свят. Тук можем да заменим „англичаните“ с „македонците“ (по географска принадлежност). В крайна сметка, този човек с неговите виждания за футбол може да се окаже преломен момент. Стига да има отборът добра посещаемост, което ще помага на собственика“, включва се в диспута Петър Димитров.

Малцина от привържениците обаче не споделиха ентусиазма на колегите си от агитката и изразиха скептицизъм към „светлото бъдеще“ на любимия отбор под ръководството на новия „месия“. „На тоя „бизнесмен“ фирмите му са с жалки официални финансови данни по публикувани ГФО. Част от тях и служители нямат. Едната фирма има официално 4-5 служители. Какъв бизнесмен е тоя? От къде ще дойдат парите за отбора? Този е сламено човече“, пише Антон Димитров. „Той е брокер. Ще направи некоя сделка с кмета и ще остави отбора“, пророкува Мирослав Янакиев.

