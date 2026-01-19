ГЛАС НАРОДЕН! Санданчани категорични: Не искаме частна болница извън града, която ще докара до фалит нашата, Югозападна, и най-вероятно ще я превърне в поредния хотел

Санданчани хич не са във възторг, че мултимилионерът д-р Михаил Тиков, собственик на най-голямата верига от частни болници в страната, иска да строи и тук частна болница – на място между Сандански и Петрич, до с. Дамяница, където вече е закупил 49 дка земя, освен това планира да налее в строежа 50 млн. евро за 2 г. и да открие поне 100 работни места. Притеснението им е, че това ще доведе до фалит на местната „Югозападна болница”, защото повечето от лекарите ще отидат да работят в частното здравно заведение.

Масово хората от града и селата се страхуват да не бъде затворена болницата. Никой не желае да търси медицинска помощ извън града – в частното здравно заведение, където всички подозират, че повечето от услугите ще са платени. В общественото пространство витаят и подозрения, че Югозападна болница, която съществува от 1940 г. и доскоро беше Общинска болница „Св. Врач“, ще бъде продадена, тъй като е разположена на отлична дестинация – в градския парк, и лесно би могла да бъде превърната в хотел.

С подозрение се гледа и на решението на МБАЛ „Югозападна болница” от началото на месеца да увеличи капитала си с 1 100 000 лв., като от 539 000 лв. той стане 1 639 000 лв. Новите 110 000 дяла се разпределят между 4-те общини, които възнамерява да обслужва частната болница – Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна.

Решението за увеличаване на капитала на дружеството МБАЛ с оглед инвестиционното намерение на „Софиямед“ е парите, които до момента бяха неразплатена печалба, да влязат в актива на частното дружество, убедени са санданчани.

Изключително смешно е да се твърди, че в частната болница ще се открие отделение по неврохирургия – няма откъде да се намерят такива специалисти, са другите доводи на местните, подклаждащи негативизма им към новината за новата придобивка. Има и още: да се открият 700 легла е пълен абсурд и некомпетентно планиране, като се има предвид, че най-голямата болница във веригата – УMБAЛ „Coфиямeд“, paзпoлaгa c 626 лeглa.

Освен това инвеститорът твърди, че ще строи нова сграда в Сандански. От 6-те му болници в Бургас, Пловдив, София, Пазарджик, Пещера и Велинград новопостроена е само в София и е нова, всичко останало е ремонтирано.

Строежът на болница, който щял да бъде завършен за 2 г., също звучи на санданчани като балон – това изисква промяна на ПУП (подробен устройствен план), проектиране, одобрение и… чак тогава строеж. За две години изпълнението на тези процедури е невъзможно!

Хората се дразнят и от паралела, който потенциалният инвеститор прави между болницата във Велинград и болницата в Сандански. Болницата във Велинград е била във фалит и изцяло декапитализирана, а болницата в Сандански все още е на печалба, посочват основната разлика те.

Също така болницата във Велинград е приватизирана чрез увеличение на капитала. Тук е много важно да се уточни, че капиталът не е увеличен с пари, а чрез поредица от апорти, като инвеститорът получава владение чрез апортиране на две юридически лица – МБАЛ „Здраве“ и ДКЦ 11, с общ капитал от 24 млн. лв. В балансите преди вливането на тези дружества се наблюдава съответно:

– МБАЛ „Здраве“: общо активи – 11,986 млн. лв., от които – предоставени заеми – 3,155 млн. лв. (26%); заеми към свързани лица – 1,038 млн. лв. (8%), и пари по депозит – 7,129 млн. лв. (59%).

– ДКЦ 1: общо активи – 10,068 млн. лв., от които – предоставени заеми – 3,420 млн. лв. (33%), предоставени заеми към свързани лица – 2,739 млн. лв. (27%), пари по депозит – 3,407 млн. лв. (33%).

Тоест увеличението на капитала с 24 милиона лв. е фиктивно, като реалният апорт е на стойност около 12 млн. Този подход води до промяна в мажоритарната собственост на лечебното заведение, а оттам – и правото на глас.

Има и твърдение, че след като болницата във Велинград е станала частна, клиничните пътеки драстично са намалели за една година!

Тези и още много факти се въртят по социалните мрежи заедно с допитване до жителите на община Сандански искат ли да бъде затворена тяхната болница.

В допитването до момента най-силно изразеното притеснение е, че дейността на болницата ще бъде изнесена извън Сандански и за всеки здравен проблем ще трябва да пътуват до с. Дамяница, а за по-сигурно – до Петрич и Благоевград. Това са посочили 64.3% от респондентите (162 гласа).

Въпреки предлаганото от „Софиямед“ публично-частно партньорство 36,5% от гласувалите се опасяват, че няма да има кой да контролира частника. Други 33,3% се боят от разпореждане с общински имоти от съсобственик с доминиращо влияние. Коментарите в социалните мрежи са еднозначни – хората искат вместо да се строи частна болница на километри от домовете им, да се ремонтира тяхната:

Sophia Organdjieva:

„Умните хора надграждат, а не съсипват наследеното. Как може, без да си сложил две тухли накуп, да имаш наглостта да рушиш. Това го няма никъде. Ние ли сме най-проклетите варвари към собствения си народ?”.

Mimi Borisova Ivanova:

„Град без болница не е град… Тук НЕ трябва да има лични интереси, а обществени! В кой век живеем? Как може даже да помисли някой това градът ни да няма болница?”.

Лина Джамбазова:

„Болницата трябва да остане! Не лишавайте един от най-хубавите градове в България от болница!”.

Veni Gyurova:

„Не ни трябват сгради, а специалисти и съвременна апаратура! И стига с това прехвърляне на пациенти от Сандански в Петрич и обратно!”

Маргарита Иванова:

„Не можем без болница в града. Тя трябва да остане. Къде ще се лекуваме?”.

Росен Евгениев Христов:

„Старите к… и в нов филм, нов собственик ще се появи на старата болница и ще се превърне в нов хотел”.

Илко Дренков:

„Градът докато не възстанови старото име Свети Врач, ще се люшка в схемите на ДС метастазите”.

Маряна Ребрейска:

„Ние от близките села закъде сме без болницата в Сандански?”.

Lidka Zapreva:

„Народе на Сандански, нима ще оставим на шепа хора да съсипят болницата ни? Хората измират като мухи, а болница ще строят между Петрич и Сандански! Сега се уверих, че на тези, които ни управляват, някой им е отнел мозъка!”.

Rico Vez:

„Тази болница си вървеше доста добре, докато не вързаха към нея фалиралата петричка, но санданчани са известни с късата си памет”.

Светослав Шарков:

„Защо вкарвате хората в заблуждение, че едва ли не болницата ще се затвори? С допитване, лошо няма, обществото трябва да се допитва, но защо се вкарва в заблуждение, и то за такава сериозна тема БОЛНИЦА, от която зависи здравето на всички ни”.

Vania Markova:

„Как може в 21 век курортен град без болница, това е лудост. Не ни трябва нова сграда. Трябват специалисти лекари и нова апаратура, това е, което ни трябва”.

Atanaska Kishisheva:

„Затрихте селата, сега и градовете ли ще затриете? Няма ли здравомислещи хора в тази държава. Направихте здравеопазването търговия, а не грижа за човека”.

Мариана Василева:

„Курортен град без болница не става! Болницата трябва да остане! Това прехвърляне от Сандански в Петрич и обратно трябва да спре!”.

Вили Зайкова:

„Болницата трябва да остане!!! Тя е построена на толкова хубаво място!!! Аз съм работила осем години там!!! Помня я още като мъничка!!! Преди много години детско отделение беше, сега където е кардиология!!! Не лишавайте този курортен град от болница!!!”.

Алекс Алекс:

„Болницата трябва да се надгради. Да се оборудва с най-съвременна апаратура. Търсете и висококвалифицирани кадри”.

Стойка Цурова:

„Ние не сме марионетки, че да ни прехвърлят оттук дотам по чужди градове и болници. Трябва да си има болница в Сандански”.

Лиляна Димитрова:

„Болницата трябва да остане, тя е автентична сграда и е построена на точното място, да се ремонтира и да се лекуват гражданите на Сандански! Стига, спрете да разрушавате построеното!”

Georgi Georgiev:

„В Англия е по-зле – чакаш 3 седмици за преглед при GP. Ако идеш на спешен, чакаш за преглед 5-6 часа и пак ти казват иди при личния лекар. А и да допълня – лекуват всичко с парацетамол”.

Крисия Иванова:

„Болницата е разкошна, в Петрич е пълна скръб, чакаш лекар 1-2 часа, за да го извикат да дойде”.

Peter Tagarev:

„Нека да кажем ясно! Болницата, както и училището, ги правят лекари и учители. Ако лекарите са нефела, няма как да се спаси болница. Нека лекарите да се вземат в ръце, а администрацията да им е в помощ!”

Алексей Славчев:

„Частната няма да има специалисти и най-много да експериментират с хората”.

Николай Щърбев:

„Не затваряйте, подкрепяме и от село Кръстилци”

Алексей Славчев:

„Болницата запада и всеки го знае. Отива към фалит и всичко ще се пренасочва към „Софиямед“. Какво и да стане с болницата, и хотел да вдигнат – нека. Болницата в град Сандански се нуждае от лечение”

Iliyana Stoyanova:

„Двете болници в Петрич и Сандански от поне десетилетие се водят умишлено към фалит… лееека-полека… Мотиви и интереси за милиони… За двете няма пациенти, за новата ще има доволно. За двете няма персонал, за новата ще има доволно. За двете няма пари за издръжка, за новата ще има доволно… Как човек да не предложи да „помогне“ да се построи една хубава болница за хората в района… Като се сетим и за местоположението им…”

Miha Merian:

„Хора, събудете се! Болницата ще бъде закрита, затова е това безхаберие. Вече има информация, че петричката болница е изкупена от софийска, но санданската умишлено е оставена в забвение и в един красив ден в много близко бъдеще ще прочетем, даже няма и да видим, че сградата я няма, защото сме като щраусите, заровили глави в социалните мрежи, и не отразяваме това, което се случва около нас!!!! Хайде, попитайте се като му стане на някого лошо, дали ще има шанса да стигне до Петрич или Благоевград, дали ще бъде обгрижван в тези болници, след като Петрич е голяма община, Благоевград също, Сандански къде е в тази ситуация??? Къде на с. Ново Делчево, където си планират да строят болница??? Хайде сега се допитвайте къде ще се лекувате, като Ви се удари детето, като трябва да си направите определени хирургични интервенции, като сте болни и се налага болничен престой??? Цялата Санданска община какво ще прави?? Всички ще сме за София ли????”

Татяна Йовчева:

„Болницата в Сандански е пълна порнография. Добре че преди една седмица излязох жива, та сега в София се радвам на втори живот. И тук има липса на мед. персонал, но отношението няма сравнение”.

Svetla Mihailidu:

„Не се иска нова болница, а се иска специалисти и ново оборудване, и най-вече съвестен и обучен персонал”

Valentina Djavalekova:

„Всичко вече е измислено, но народът спи! Софиянци ви показаха как се прави!”

Иван Трънков:

„Ремонтът на болницата ни ще започне скоро… в момента, в който започне да се строи новата болница”.

Daniel Georgiev:

„Тези политически к… и вместо да дават милиони за Украйна, можеше да ги инвестират в модерна болница. Старата да се разруши и изрине и на нейно място да построят нова, модерна, високотехнологична, която да отговаря на съвременни условия за болница и комфорт на пациенти и персонал”.

Никола Атанасов:

„Цялото ни здравеопазване е за лечение”

Svetla Dangova:

„След месец април може и да няма болница”.

Бенка Костенарова:

„Системата в здравеопазването беше сбъркана още в началото и ето го резултата!!! Здравната каса е кош без дъно, а когато парите са на първо място, за обикновения човек остава това, което виждаме сега!!!”

Христина Георгиева:

„Това е болницата, в която се роди племенникът ми. Болницата, в която се спаси животът на сина ми и моя собствен. Болницата, в която съм се родила самата аз и вече неведнъж се спасява животът на майка ми. Каквато и да е наличната обстановка, за мен това е болницата, която е осигурявала високо ниво на обслужване на цялото ми семейство и освен огромно БЛАГОДАРЯ друго няма какво да напиша в коментар за дейността на персонала на въпросното лечебно заведение”.

Svetla Changova:

„И частната, и държавната болница работят по клинична пътека, само че частната върви напред, има доктори, персонал и високи заплати! А държавната се разпада! Нещо не разбирам защо винаги се получава така? Системата ли е объркана, или се прави с цел?”

Dimana Dachenska:

„Има голяма сграда, която така се руши, това е санаториумът, може да се ремонтира и ще стане чудесна болница, и най-вече ще бъде в града”

Лиляна Димитрова:

„Вече всичко е решено и сега ще се допитване до хората! Жалко, че нищо няма да остане като сграда от миналото на града! Срам и позор!”

Svetla Changova:

„Понеже болницата е в парка и има минерална вода, прекрасен хотел ще стане! Ние ще духаме супата! Върнахме към живот петричката болница и сега ще се лекуваме там за по-близко! Заспал град…”

Evelina Fileva:

„Трябва да се излезе на улицата, но ние си спиииим!”

Крисия Иванова:

„Не всеки ползва фейсбук. За пълно функциониране на болницата съм – има базата трябва да се привлекат лекари, да им се даде шанс за развитие, 60 деца от града и околията учат за лекари, родителите им изнемогват… Според мен общината може да поеме част от обучението с цел след това да ги задържат тук, в града. Болницата е на най-прекрасното място – в парка, чистият въздух също спомага за тяхното лечение, отразява се добре и на психиката, болният се чувства сякаш е на почивка. Стаите се затоплят с минералната вода, кухнята е добра – единствено липсата на лекари е проблем и отношението на бърза помощ трябва малко да се подобри“.

Допълнително масло в огъня наливат и онази част от жителите на Сандански, които са си направили труда да прочетат малко повече за бъдещия инвеститор „Софиямед Инвест“ ООД, част от групата „Булфарма“ ООД. Koмпaниятa e пoпyляpнa c тoвa, чe дъpжи нaй-гoлямaтa вepигa бoлници y нac – „Coфиямeд“. Tя cтapтиpa пpeз 1998 г. ĸaтo диcтpибyтop нa eдpo нa лeĸapcтвa. Πpeз 2000 г. ĸoмпaниятa пpaви пъpвaтa cи инвecтиция в здpaвeoпaзвaнeтo и пpивaтизиpa пyбличнoтo здpaвнo зaвeдeниe в Πaзapджиĸ. Oттoгaвa дoceгa фиpмaтa чpeз пpивaтизaция и coбcтвeнo изгpaждaнe e cъздaлa 6 бoлници и 7 пoлиĸлиниĸи нa тepитopиятa нa цялaтa cтpaнa. Oт cъздaвaнeтo cи дo днec фиpмaтa e пpидoбилa мaжopитapни дялoвe в 31 дpyжecтвa ocвeн в oблacт здpaвeoпaзвaнe, тaĸa и във фapмaция, cтpoитeлcтвo, oбщecтвeн тpaнcпopт и лoгиcтиĸa, пpoизвoдcтвo нa cтpoитeлни мaтepиaли, yпpaвлeниe нa нeдвижимa coбcтвeнocт и дpyги.

„Софиямед“ попадна на прицела на общественото внимание през 2015 г., когато бившият здравен министър д-р Стефан Константинов обяви публично, че НЗОК е отделила пари за „Софиямед” преди още болницата да е получила лиценз. Според Константинов първоначалната документация за откриване на болницата е съдържала невярна информация и в списъка с лекарския екип са използвани имена на лекари, които всъщност работят в други болници. Бившият здравен министър подчерта, чеслужителите на министерството са били „мотивирани” и са подготвили документацията, с която болницата да получи лиценз много по-бързо от обикновено – ако в други случаи са се бавили по три седмици, в този случаи са били готови за дни.

Πpeз 2018 г. Михаил Тиков пpидoби „ИΠK Poдинa“ cpeщy 40 млн. лв. 3 г. по-късно стана собственик и на eдин oт дилъpитe нa aвтoмoбилния пpoизвoдитeл Nіѕѕаn в Бългapия. Миналата година купи и частната „Сердика“ за 6.7 млн. лв., която вече работи под името МБАЛ „Сердикамед”, а бизнесменът лекар започна изграждане на небостъргачи по Цариградско шосе за милиарди.

През 2024 г. Тиков бе удостоен от Пловдивския митрополит Николай с отличието „Св. Апостол Ерм“ – Първа степен. По време на службата в митрополския храм се разбра, че владиката е председател на болничното настоятелство на частното лечебно заведение на д-р Тиков.

Болници като „Софиямед” са пример как медицината у нас се превръща в бизнес, а пари за лекари и медицински сестри все няма, е категоричното мнение на запознати със здравеопазването у нас. Те припомнят, че д-р Михаил Тиков беше и кандидат за председател на Българския лекарски съюз преди време, а името му стана особено известно след съмнителна сделка за продажба на общинска почивна станция в местността Дъното до язовир „Батак“. Оказа се, че имотът е купен от компания, чийто управител е бащата на доктора – Никола Тиков, а търгът е спечелен с продажна цена, по-ниска от минималната обявена, но сделката минава.

ВАНЯ СИМЕОНОВА