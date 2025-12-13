ГЛАС НАРОДЕН! След оставката на кабинета „Желязков“: А сега накъде?

Адвокат Мартин Бусаров, председател на РИК – Благоевград:

Размисли и страсти… Въпроси, на които трябва да се даде отговор!!!

1. След като едно правителство е в оставка, то продължава ли да изпълнява ролята на правителство, и ако да, докога?

2. Правомощията на правителство в оставка, същите ли са като все едно си е редовно?

3. При оставка и назначаване на служебен кабинет парламентът продължава ли да работи?

4. Какво е разпределението на гласовете в парламента? Т.е. имат ли шанс законодателни промени, които не са по вкуса на мнозинството?

5. При избори между 8 и 15 март наясно ли са някои политически субекти, че могат да са участници като кандидати най-късно до 7 февруари? А наясно ли са, че до 10-12 януари трябва да са заявени и партиите,участници в новите избори?

6. Кой разпореди това „безобразие“???

П.с. в следващия пост ще ви кажа и за инициативните комитети… и за смисъла на „районната избирателна квота“*

* За напреднали е това!

Stanislav Kimchev, зам. кмет на Благоевград:

Имам един резонен въпрос към вечните мрънкачи, че нещо не им е по високите стандарти, и особено тия, все плюещи по ПП-ДБ – вие как си ги представяте нещата? Ама махнете утопиите, реалистични отговори only.

Добре, окей. Искате нови лица. Между другото, аз също. Идват новите лица, протестът вероятно ще обнови малко генофонда така или иначе. В идеалния случай си правят нова партия тия нови лица. Примерно „Демократична Промяна“. Със същите основни идеи като СДС, ОДС, ДСБ, „Да, България”, „Демократична България”, „Продължаваме Промяната”. Нали, изреждам хронологично политическите опити на обществото ни да приведе България към съвременна, либерална демокрация с пазарна икономика. И съответно се пълни със същия профил ръководители и членска маса, просто с няколко години по-млади лица от тези на последния опит. Късат малко живо месо от по-старите опити, привличат малко демография с предстоящо лицево окосмяване.

Супер. Въртим рулетката.

Случва се закономерното. Да, окей, еуфорията е успяла да вдигне процента на 25%. Вземам това число от постигнатото от „Продължаваме Промяната” през ноември 2021. Супер оптимизъм е и това заради тогавашното „ала-бала с президента“, сиреч ако няма нова заигравка с недотам демократична и западна електорална маса, този процент е невъзможен за постигане. Но, вземаме го, оптимисти сме.

И какво правим? С кого? ПП-ДБ са взели няма и 10% (откъснахме живо месо там, забравихте ли), сиреч кумулативно нямаме и 35%. С кого? С коя копейка точно от другите? Или с ГЕРБ? Аааа, ма с ГЕРБ не може, нали затова беше цялата тупурдия няколко месеца по-рано! Тоест избираме си копейка. Или две, че процентът вероятно пак се недобутва до 51%.

Или, викате, стои се опозиция. Гледаме отвисоко, като онова меме с лордовете с перуките в ложата отгоре. И пак ни управляват безобразни свинье.

Или ако случайно и тия новите понечат да мислят държавнически, притиснати я от геополитически предизвикателства, я от икономически такива, я от вътрешнополитически (надигаща се голяма антизападна сила), и след хиляда уговорки си стиснат ръцете с ГЕРБ, ще ги затриваме и тях?

И ще чакаме на Gen Alpha тогава да им пораснат мустаци.

Този филм го гледах през 2013, после през 2020, убеден съм, че ще се повтори и сега, през 2025. Сори, но аз нямам безкраен низ от 5-7-годишни цикли в живота си, не знам за вас. Май и вие така.

Или порастваме и приемаме обективни демократични реалности, или най-добре да спрем да се пънем още отсега. Приемаме, че тая държава, като повечето днешни демокрации, ще се управлява от широка коалиция. Приемаме, че е по-добре да имаме възможност да реализираме поне част от идеите ни, вместо николко. Приемаме, че дори и днес, в еуфорията, в този сладък период на цикъла, човекът до нас на площада, с когото заедно пеем „когато па…“, всъщност е там, за да падне и малкото европейска България.

Това е суровата реалност, моралисти. „Всичко или нищо“ в демокрациите винаги ще е нищо.

Христо Терзийски, депутат от ГЕРБ-СДС – Кюстендил:

Оставката на правителството вече е факт – гласувана от Народното събрание. На ход сега са инициаторите на протестите – те имат задължението да поемат своята отговорност. Но тяхната самоувереност и надменност днес изглеждат разколебани.

От ГЕРБ-СДС винаги сме се вслушвали в гражданските искания, защото участието ни в управлението е било продиктувано от националните интереси и очакванията на обществото за сигурност, стабилност и устойчива перспектива. Това получаваме с пълноценната европейска интеграция – влизането в Шенген и еврозоната – неоспорим успех на правителството „Желязков“, станал възможен след като преустановихме спиралата от политически и икономически кризи с непрекъснати избори през последните 4 години.

Сега, след оставката, предстоят трудни времена. Проектобюджет 2026, който бе актуализиран и съгласуван със социалните партньори – представителите на синдикатите от работодателите, бе отречен от опозицията и бе сред основните аргументи за организиране на протестите.

Неприемането му води до предвидения от закона удължителен бюджет. Това означава, че публичните финанси през януари 2026 ще са в параметрите на януари 2025. Няма да е възможно увеличаване на доходите, нито повишаване на средствата за регионите и местната власт.

Това ще удари по джоба всеки български гражданин, но за съжаление ще го усетят най-болезнено най-уязвимите групи от обществото. И тогава те ще поискат отговор от онези, които предизвикаха тази ситуация – защото пърформънсите и клипчетата в социалните мрежи нито ще стоплят някого, нито ще покриват разходите му за живот.

Люси Манова-Костадинова, протестърка:

Този филм вече сме го гледали. Докато така прокламираното поколение „GEN-Z“ не се чатне в главата че и да гласуват трябва, файда няма…

Рангел Бараков, адвокат от Благоевград:

Какво се е случило със свръххората от миналото?

Хермес, Платон, Сократ, Аристотел, Леонардо да Винчи… какво е станало с тях? Защо никой не заема мястото им?

Отговорна за това е ентропията, която хвърля в хаос света, умовете и живота на хората. Свръххората (мъдреците) не изобилстват, но може би наброяват около 20-30 в света. За разлика от миналото, сега никой не забелязва съществуването им. Днес хората идеализират нищожества, които се представят за гиганти.

Свръхчовек? Какво е това? Естествено, това няма нищо общо с Ницше, нито с Кларк Кент.

Свръхчовек е този, който е достигнал висшата си познавателна способност, превръщайки се в мъдрец.

Непознатите мъдреци не се стремят да бъдат приети от човечеството, тъй като знаят, че невежият никога няма да признае мъдреца. Образованият човек обикновено също не го прави. По този начин тези, които тълпата смята за мъдреци, обикновено са най-невежите сред всички, но по някакъв начин тяхната двусмисленост ги превръща в превъзходни екранни платна, върху които останалите проектират собствените си фантазии и ги идеализират.

Мая Манолова, ексдепутат от БСП – Кюстендил:

Правителството подаде оставка! Казаха, че са чули протеста. Крайно време беше.

Заплашиха, че ще има хаос (без тях). Цените щели да излетят нагоре (ама те вече са в Космоса). Сметките щели да скочат (и те не са спирали да растат, откакто това правителство е на власт). Народът да обеднее (Колко повече?) И виновен за това щял да е протестът.

Отговорността за предстоящия апокалипсис според тях щяла да е на стотиците хиляди българи, които изпълниха площадите в страната. Настина ли?

Нека да е ясно: Безконтролният ръст на цените вече е факт – на храни, на лекарства, на горива, на стоки от първа необходимост, на банкови такси… И виновниците за това са управляващите в оставка. Виновни са, защото не предприеха нито една мярка за борба със спекулата.

Предупреждавахме. Предлагахме. Настоявахме. Внесохме комплекс от мерки, които работят в европейските държави, за овладяване на цените. Мнозинството не направи абсолютно нищо! И сега се опитват да избягат от социалния гняв, който ще се излее заради безхаберието и арогантността на досегашната власт. И страхливо ще искат да си измият ръцете с народния гняв и подло да оставят да разцъфне спекулата. Ще кажат: Ето, виждате ли? Без нас е лошо. Но много се лъжат, защото е казано „можеш да лъжеш един човек цял живот, можеш да излъжеш всички един път, но не можеш да лъжеш всички цял живот“.

Призоваваме всички парламентарни групи преди да се впуснат в предизборни кампании спешно да приемат нашия закон „Антиспекула”, за да направят нещо за хората, не само за собственото си оцеляване.

Д-р Стойчо Кацаров, бивш зам. министър на здравеопазването, Дупница:

Оставката на правителството е важна победа, но войната не е свършила. Крайната цел е изграждане на правова държава, а пътят до нея е дълъг.

Следващата стъпка е честни избори. Искаме Народното събрание да приеме:

– изцяло машинно гласуване;

– преференциален избор, без привилегия за водачи на листи;

– равнопоставено участието на партиите в секционните и районните избирателни комисии;

– съдебен контрол над резултатите получени в РИК, отделно от контрола на КС.

Ако мнозинството откаже или увърта, гражданите ще се съберат отново.

Emil Kostadinov, бивш депутат от БСП – Благоевград:

Прелъстен и изоставен! А вече и изконсумиран!

Димитър Капитанов, екслидер на БСП – Петрич:

Защо само той бе, другари! Ами другите от ИБ? Той си е пешка, която е извън играта! Каквото му кажат на човека, това прави!

Георги Дринцолов:

Най-много се ядосвам на това, че им се отдаде идеална възможност да възстановят поне част от имиджа на БСП и те го пропуснаха! Ако бяха напуснали правителството щеше да спасят поне част от избирателите. Алчността се оказа по-силна от тях.

Юлиян Гошев, бивш областен лидер на БСП в Пиринско:

Струва ми се, че Зафиров е изненадан от оставката на Борисов. В момента се чуди какво е това дето му е завряно отзад. Затова изглежда като напикано мушкато.

Явор Божанков, депутат от ПП-ДБ:

Само заради този кадър си заслужава всичко.

Нищо друго да не е. Само за това.

Жалко, че Силви го няма. Щеше да е нирвана.

Nikolaj Bikovski:

Седем, осем и ще си паднала,

Седем, осем и ще си легнала!

На-на-на-най-на!

Йордан Георгиев:

Прегледът на хемороидите при палестинския доктор, работещ за $500 в България, явно е започнал!!!

Мария Анастасова:

Може да си внесем депутати от чужбина за 500 $

Atanas Dikov:

Само да попитам, Вие какво ще предложите след Нова година? Оставка, оставка, оставка… Ето ви я! После какво следва? Спирала от избори или директно метем пътя на новата политическа фигура (всички знаем коя) Да не се окажем грозно излъгани, защото камъните после ще са по Вас.

Doncho Donchev:

И? Радваме се че:

Пенсионерите ще получават това, което е било досега.

Майките за майчинство и втора година същото.

Заетите във всички бюджетни сфери също.

Оооо, да не забравим – МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ ще получат същото.

Евентуален бюджет средата на 2026 г., дотогава им обяснявате защо няма пари за тях, всички разбрахме, че бюджет 1 и 2 са скандални и се краде, тъй че всички съсловия да благодарят за следващите месеци на лидерите.

Впрочем още не съм чул с КОЙ ще управляват ППДБ. Или Мирчев вика 160 депутати ни трябват.

Сглобка с чорапа, с Коцето, с КОЙ?

Или отиваме за 160 депутати, ама после ще видим. Поздрави.

Станислава Димитрова:

Тъжни са момчетата, уволнихме ги преди коледния банкет, толкова гадни работодатели сме.

Дани Пиркови:

Уникален депутат с измачкани дънки и също толкова измачкана физиономия!

Todor Todorov:

Снимката е супер, но и вие не сте цвете и не си мислете, че хората ще ви търпят!

Ivan Cholakov, адвокат:

Само който е бил министър, знае какво е да не си!

Snezhana Angelova, адвокат:

Откога говоря, че „Животът е виенско колело!“ и че за едното име и едната чест се живее…

Валентин Атанасов: Тошката не го спаси и червеният конец на ръката.



Корнелия Нинова, бивш депутат от БСП – Благоевград: БСП и ИТН няма да влязат повече в парламента

Корнелия Нинова, председател на “Непокорна България” призна, че е очаквала оставката на правителството, но чак след Нова година.

„Спечели гражданското общество – голямо народно пробуждане. Сблъсквала съм се с много апатия, страх и нежелание на хората да си кажат позицията. Губят управляващите партии. БСП и „Има такъв народ“ (ИТН) няма да влязат повече в парламента. Търси се истинска и реална алтернатива.

Заявката на президента Румен Радев за основаване на нова партия не е ясна и той може да излезе чак след като му изтече мандатът.

Важното е да се намерят хора, които знаят и могат да управляват държавата с икономика и социална политика.

И да, „Непокорна България“ ще участва на следващите избори – имаме структури в 23 области в страната.

Нинова е на мнение, че има начин изборите да бъдат честни. Според нея решението е в членовете на секционните комисии, застъпниците и видеонаблюдението, което да може да се използва като доказателство при нарушения – за това е нужна поправка в закона.

Слави Трифонов: Ние, чалгарите, имаме 9 живота, аз моите не съм ги изразходвал