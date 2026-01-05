Глен Клоуз е планирала собствената си смърт, подготвя мястото

Глен Клоуз винаги е била жена, която знае какво иска – в кариерата, в живота, а, оказва се, и за смъртта.

78-годишната актриса, носителка на множество награди и една от най-уважаваните фигури в Холивуд, разкри необичайно откровено, че вече планира къде и как иска да прекара последните си дни. И не – това не е мрачно признание, а по-скоро философски, почти поетичен поглед към края.

В подкаста „По-мъдра от мен“ на Джулия Луис-Драйфус Клоуз разказва за едно място, което носи особена магия в живота ѝ – малка каменна къщичка от фермата на баба ѝ и дядо ѝ.

„Беше стара каменна къщурка, която някога е била кланица – спомня си тя. – Но те я превърнаха в уютен дом. Това е първият ми спомен – тази малка къщичка.“



Именно там преди години посрещнали края на живота си бабата и дядото на актрисата.

„Беше спокойно. Красиво. Те усетиха кога настъпва моментът и си отидоха там с мир. Аз ще направя същото“, казва Клоуз в интервюто.

Точно в копие на тази къща, която в момента се строи, актрисата иска да прекара последните си години – и последния си ден.

„Реших, че там ще завърша дните си“, казва тя спокойно, почти радостно.

Клоуз описва къщичката като място, обрасло с бръшлян, с бяла дървена ограда, разположено насред поляна със сено и гора.

Когато започнала да строи настоящия си дом, решила да възстанови това място от паметта си – камък по камък, детайл по детайл. „Най-щастливите и вдъхновяващи години от живота ми бяха там – признава тя. – Затова реших да го пресъздам. Живея живота си наобратно.“

Новата къщичка ще има две спални – една за нея и една за бъдещия ѝ болногледач.

„И там ще умра – казва тя. – Щастлива.“



Към момента каменната част вече е готова, а сега започва изграждането на верандата.

„Има малка веранда, която води към тераса. Самата мисъл за това ме прави толкова щастлива.“

Въпреки че планира последните си дни, Глен Клоуз категорично отказва да се чувства стара.

„О, Боже, чувствам се на около 20. Може би на ранните 30“, смее се тя. „Когато се сетя на колко години съм всъщност, направо се изумявам. Не мисля много за това, защото не се вписвам в представите за 78-годишна жена.“

И наистина – кариерата ѝ продължава да кипи. Първият сезон на сериала ѝ „Всичко е честно“ току-що приключи, а онлайн платформата, която го излъчва, вече е подновила продукцията за втори сезон. Освен това Клоуз участва и в новия филм от поредицата „Вади ножовете“ – „Да събудиш мъртвец“, който излезе по екраните миналата седмица.Ретро.бг