Топ теми

Глоба за мъж откраднал хранителни продукти за 20 лв. от магазин в Перник

Дата:
от: Крими
Коментирай
( 345 )

68-годишен мъж ще отговаря за кражба.  На 10 ноември във Второ РУ – Перник е подаден сигнал за кражба на хранителни продукти на стойност около 20 лева от голям търговски обект. В хода на работата по случая е установен извършителят – 68-годишен жител на града.По време на разследването мъжът е възстановил стойността на откраднатите стоки. Материалите са изпратени на Районна прокуратура – Перник с мнение за прилагане на разпоредбите на чл. 218б от Наказателния кодекс- налагане по административен ред на глоба до 300 лв.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *