Глоба от 3000 лв. за фермер коняр – за животните му покрай АМ „Струма“

Районен съд – Дупница потвърди наказателно постановление, издадено от Областната агенция по контрол на храните – Кюстендил, за фермера Анжело Момчилов, чиито десетки животни са установени покрай АМ „Струма“ в Дупнишко. Решението не е окончателно, а това не е първата глоба за Момчилов, коментират местните хора.

В решението на съда пише, че въпросното пасище, предназначено за целогодишно отглеждане на коне, е с обща площ от 2814 дка. То се намира в землището на селата Пиперево, Блатино, Дяково, Кременик. През него преминава АМ „Струма“. Заради опасността от навлизане на животни в обхвата на скоростния път обектът се разглежда като рисков. Това налага и на място да има ограда, такава обаче проверяващите не са установили.

Сочи се, че нито нарушението, нито налагането на санкция се случва за първи път. Собственикът е изградил и водопойни корита и „солище“, следите около които показват, че животните ги посещават редовно.

Шофьори по АМ „Струма“ коментират за постоянно движещи се до оградата на аутобана животни.

В Дупнишко и в Бобовдолско местните управи многократно сигнализират, че безстопанствени коне, които тъпчат земеделските имоти, влизат по дворовете на къщите, по гробищните паркове. Момчилов е санкциониран многократно – както и за коне, пуснати по Рила планина и в района на Седемте езера. Очевидно глобите не го възпират и не прибира животните си.БНР





