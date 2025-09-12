Глоба от 350 евро и отнемане на шофьорска книжка, ако возите дете без столче в колата в Гърция

Административна глоба от 350 евро, отнемане на шофьорска книжка и талон за регистрация за 30 дни ви очаква, ако превозвате детето си без детско столче в автомобил и без колан.

Според новия KOK (Закон 5209/2025), детското столче е задължително, ако детето е на възраст до 12 години или е високо до 1,50 метра. Най-важната причина да има специално детско столче е безопасността на вашето дете. Ако обаче при проверка детето не седи в детско столче, тогава ще бъдете глобени, предава NOVA.

Седалките са разделени в две категории:

Стандарт R129 (i-Size): базиран на височината на детето. Изисква монтаж в посока обратна на движението до 15 месеца и защита от странични удари.

Стандарт R44/04: базиран на теглото на детето, с категории от бебета до тийнейджъри.

Използването на предпазни колани също е задължително за всички пътници в автомобила.

В случай на инцидент, коланът държи както възрастния, така и детето (заедно с детското столче), драстично намалявайки риска от сериозни наранявания. Ето защо гръцкият Кодекс за движение по пътищата изисква всички пътници, без изключение, да носят предпазен колан, независимо дали седят отпред или отзад.





