Глобиха пожарникар, остана и без книжка, не дал предимство на патрулка

Пожарникар доброволец в Румъния бе глобен и оставен без шофьорска книжка, след като отказал да даде предимство на полицейска патрулка, предава Диджи24. В конкретния момент огнеборци и полицаи пътували към един и същи инцидент, уточнява медията, предава БТА.

Пожарникарят доброволец от Дръгушен, окръг Галац, управлявал специално превозно средство на Доброволческата служба за спешни ситуации след сигнал, получен от диспечерския център на Инспектората за извънредни ситуации в Галац (Източна Румъния). Мъжът е оспорил наложената му глоба в размер на 3037 леи (близо 600 евро).

Представители на полицейския инспекторат на окръг Галац твърдят, че са действали в съответствие със закона. Въпреки, че случаят е от преди година, той доби публичност сега и стана повод представителите на органите на реда да излязат с официална позиция.

„На 3 февруари 2025 г., около 15:30 ч., екип от 5-ти селски полицейски участък в Ръдещ, пътуващ към събитие в село Къуещ, забелязал в трафика автомобил, управляван от 56-годишен мъж от местността Дръгушен, пътуващ от местността Фундяну към Къуещ. Шофьорът на съответния автомобил не е спазил светлинните сигнали на полицейското специално превозно средство, съответно задължението да спре или улесни преминаването му, и е монтирал в горната част на превозното средство две устройства със сини светлини и звуково устройство, подобни на използваните от полицията, жандармерията или линейката, без да има законното право да ги използва, съгласно критериите за ефективност от 2024 г. относно създаването, класификацията и оборудването на доброволческите служби и частните служби за извънредни ситуации“, се посочва в документа.

„Това е злоупотреба. Животът има предимство“, реагира на свой ред шефът на Доброволческата служба за спешни ситуации Дину Харет в репортаж за Прима ТВ.

Заради създалата се ситуация пожарникарят е пристигнал на мястото на инцидента 15 минути по-късно и къщата, която е трябвало да спаси от пламъците, е изгоряла.

Йонел Бежан работи като пожарникар доброволец от седем години и е част от местния екип за извънредни ситуации.