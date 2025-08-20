Глобиха с 1000 евро българка, заключила куче в кола в Гърция

60-годишна българка бе задържана и глобена с 1000 евро, за това че е оставила кучето си в колата в горещото време.

Това се е случило във вторник, в Неа Врасна, област Централна Македония, предава Нова. 60-годишната жена е изоставила кучето, на което е собственик, в своя автомобил за около 15 минути, без да бъде включен климатик или да има отворени прозорци, неспазвайки правилата за хуманно отношение към животното.

Наложена ѝ е административна глоба в размер на 1000 евро и срещу нея е образувано производство.





