Глобиха треньора на „Септември“ /Сим/ за „липса на уважение“ към съдиите

Пратиха международника от Сандански М. Максимов да помага на братя от Петрич

Старши треньорът на „Септември“ /Сим/ Спас Стоименов отнесе глоба за невъздържаното си поведение на мача с „Левски II”, в който двата отбора се занулиха за подялба на точките. Специалистът трябва да плати 50 лв., а в добавка получава и предупреждение, а санкцията Дисципът на зоналната футболна централа в столицата мотивира с „липса на уважение към длъжностните лица“, в случая кюстендилския рефер с професионален статут Антонио Антов. При рецидив предводителят на симитличани е под угрозата да седне на трибуните в един или повече мачове, вместо да ръководи отбора си от скамейката.

Съдийската комисия прати международника от Сандански Мирослав Максимов да размахва флагчето на двубоя между „Пирин“ /Рз/ и дубъла на „Септември“ в помощ на двамата братя от Петрич – Благовест Танев, който ще надува свирката, и Любослав Танев на отсрещния тъч.

Още една братска двойка получи наряд за предстоящия кръг в ЮЗ Трета лига – радомирците Кирил и Тони Кирилови, а триото допълва благоевградчанинът Марио Донев. Оценките пък ще раздава Йордан Воденичаров-Зелето. Лидерът „Струмска слава“ приема „Витоша“ под ръководството на понижения с две нива надолу арбитър Васимир Ел-Хатиб, който излежава наказание за серията гафове като отговорник за ВАР в групата на майсторите. Санданчанинът от профилистата на лайсменсите Венелин Иванов е асистент на Кристиян Бучев в Сапарева баня, където местният „Германея“ ще се хвърли на кръв за дебютната си победа през кампанията срещу „Костинброд“ в прелюбопитния сблъсък на новаците.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





