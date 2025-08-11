Глухарчето чисти черния дроб

Глухарчето е сред най-полезните растения в природата. От хиляди години се използва в народната медицина като лечебно растение. То е богат източник на фибри, витамини и минерали. В състава му се откриват витамин А, витамини от група B, сред които ниацин, тиамин, холин, рибофлавин и пиридоксин. Има още фосфор, желязо, цинк, мед, натрий, селен. Най-голямо е съдържанието на калий – в 100 грама от растението се откриват 397 мг от елемента.



Силното антиоксидантно действие на глухарчето води до премахване на свободните радикали и пречистване на организма от токсините, което влияе благоприятно върху чернодробната функция. За целта се използва екстракт от корена.

Стимулира също и секрецията на жлъчката. Може да помогне за намаляване на зловредното действие от медикаментите върху черния дроб.



Глухарчето забързва метаболизма и помага на организма в процеса по горене на мазнини. Коренът от растението има благоприятно влияние върху стомашно-чревния тракт. Подобрява обмяната на веществата и има детоксикиращо действие върху организма, с което улеснява отслабването.



Едно от най-широките му приложения в традиционната медицина е свързано с храносмилателните проблеми. Екстрактът от корена помага при запек, подуване на стомаха, газове, дискомфорт.



Глухарчето укрепва и имунната система, което се дължи на богатото съдържание на витамини и минерали.

Растението може да се приема по различни начини – като чай, тинктура, хранителни добавки или като част от вашето меню, например в салати. Листата му се комбинират отлично както със зеленчуци, така и с месо и риба. Среща се още и под формата на подправка, като за приготвянето ѝ се използват листата, които се изсушават и стриват на прах. Когато използвате растението в храната си, предварително трябва да го накиснете в подсолена вода. По този начин ще премахнете горчивия вкус.



За приготвяне на чай от глухарче ще ви бъдат необходими 2 супени лъжици от растението и 500 мл вода. Сместа трябва да ври поне 5 минути, след което течността се отцежда и към нея може да се добави мед на вкус.





