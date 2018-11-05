Гл. асистент д-р Радослав Радославов вече е доцент

Хоноруваният преподавател по “Публична администрация” в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, гл. асистент д-р Радослав Радославов е удостоен с почетно научно звание доцент от академия “Иновации и Развитие”.

Признанието от академията е по повод 11-те години преподавателски стаж в ЮЗУ, 7 научни монографии и множество статии и участия в различни форуми.

Гл. асистент д-р Р. Радославов преподава и в Европейски политически университет в България. Той е роден в Дупница. Възпитаник е на ЮЗУ. Зам. председател е на БСД.

Коментар с Facebook