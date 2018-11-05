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Гл. асистент д-р Радослав Радославов вече е доцент

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Хоноруваният преподавател по “Публична администрация” в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, гл. асистент д-р Радослав Радославов е удостоен с почетно научно звание доцент от академия  “Иновации и Развитие”.

Признанието от академията е по повод 11-те години преподавателски стаж в ЮЗУ, 7 научни монографии и множество статии и участия в различни форуми.

Гл. асистент д-р Р. Радославов преподава и в Европейски политически университет в България. Той е роден в Дупница. Възпитаник е на ЮЗУ. Зам. председател е на БСД.

 

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1 Коментар

  1. Мара и Дона

    Смях в залата – пенсионер станал “почетен доцент”! За доцент трябва да се явиш на конкурс, ланкоолу!

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