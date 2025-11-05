Топ теми

Гл. инспектор Калоян Драганов е новият началник на „Пътна полиция“ в Кюстендил

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 427 )

Главен инспектор Калоян Драганов е новият началник на сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР – Кюстендил. В понеделник той бе представен пред служителите от сектора от началника на отдел „Охранителна полиция” към ОДМВР комисар В. Паргов.

Главен инспектор К. Драганов работи в системата на МВР от   1997   г., заемал е различни ръководни постове в Столичната дирекция на вътрешните работи /СДВР/ и Главна дирекция „Национална полиция” /ГДНП/. Последната заемана длъжност от него е ръководител на Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата към ГДНП.

ИВАН ИВАНОВ

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *