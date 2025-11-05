Гл. инспектор Калоян Драганов е новият началник на „Пътна полиция“ в Кюстендил

Главен инспектор Калоян Драганов е новият началник на сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР – Кюстендил. В понеделник той бе представен пред служителите от сектора от началника на отдел „Охранителна полиция” към ОДМВР комисар В. Паргов.

Главен инспектор К. Драганов работи в системата на МВР от 1997 г., заемал е различни ръководни постове в Столичната дирекция на вътрешните работи /СДВР/ и Главна дирекция „Национална полиция” /ГДНП/. Последната заемана длъжност от него е ръководител на Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата към ГДНП.

ИВАН ИВАНОВ