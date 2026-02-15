Годежен пръстен разбуни страстите! Супермаркет пусна лимитирана серия бижута, по-евтини от краставица

Годежният пръстен отдавна е символ на ангажимент и дългосрочно обещание. Във Великобритания обаче този символ получи ново измерение, след като голяма супермаркет верига пусна лимитирана серия бижута на цена от 96 пенса. Пръстенът се предлага в малка червена плюшена кутийка във формата на сърце и имитира диамант.

Цената му е по-ниска от тази на обикновена краставица в британските магазини. С този ход търговците се насочват към хората, които търсят романтичен жест без сериозен финансов разход. Рекламната кампания залага на самоирония, като твърди, че ако погледнеш камъка при правилна светлина и с леко присвити очи, той изглежда като бижу за месечна заплата.

Интересът към продукта се оказва сериозен. От серията са пуснати 22 000 бройки в 570 магазина, което е ограничено количество за 69 милиона жители. Това превръща пръстена в трудна за намиране стока. Част от клиентите обикалят няколко магазина, за да се сдобият с него.

Реакциите са разнопосочни. Някои приемат идеята като забавна и практична. Други поставят под въпрос символиката на толкова евтин пръстен. Според част от анкетираните предложението за брак изисква бижу, което да има поне минимална материална стойност. За други стойността е в намерението.

Темата придобива още по-голяма тежест на фона на икономическата ситуация във Великобритания. Страната продължава да се сблъсква с високи разходи за живот, растящи сметки за енергия и инфлация. Въпреки това британците остават сред най-харчещите за Свети Валентин в Европа. Тази година се очаква разходите за празника да надхвърлят 2 милиарда паунда, което е увеличение спрямо предходната година.

Статистиката сочи, че ще бъдат разменени около 25 милиона картички, 22 милиона подаръка и 4 милиона букета. На този фон пръстенът за 96 пенса изглежда като контрапункт на масовото потребление. Той поставя въпроса дали символът на годежа задължително трябва да бъде скъп.

Традиционно във Великобритания и САЩ съществува неписано правило годежният пръстен да струва заплатата за един или два месеца. Тази практика се популяризира през XX век от диамантената индустрия. Днешната инициатива на супермаркета разклаща този модел и предлага алтернатива, която е достъпна за всеки.

В крайна сметка дебатът около евтиния пръстен показва промяна в обществените нагласи. Част от хората приемат, че ангажиментът не се измерва в карати и паунди. Други държат на традицията и на символичната тежест на скъпото бижу. Независимо от позицията, пръстенът за 96 пенса успя да привлече внимание и да постави въпроса какво всъщност означава един годеж в съвременната икономическа реалност. Източник: flagman.bg