Година след гражданския брак в Берово: Д-р Моника Симевска-Рашковска вдигна тежка македонска сватба със своя съпруг Милан

Д-р Моника Симевска-Рашковска от МБАЛ – Благоевград и съпругът и Милан Рашковски вдигнаха тежка македонска сватба с роднини и приятели. Празничното тържество се състоя година след като младата двойка сключи граждански брак в кметството на родния им град Берово, Северна Македония. Подписването се случи на 7 май 2024 г. – три месеца след официалния годеж.

Компютърният специалист направи предложение на дамата на сърцето си навръх нейния 29-ти рожден ден, като тогава й подари годежен пръстен и 13 червени рози, колкото е броят на годините, откакто са двойка.

Д-р Моника Симевска-Рашковска ослепителна като булка Булката и нейната приятелка д-р Кристина Велиновска



„Сега само подписахме брачните си свидетелства в общината. Кумовете са от страната на съпруга ми. Това е старо кумство от 200 г. и за нас беше много важно да поддържаме традицията. Другият старосват, както казват при нас, беше най-добрият приятел на Милан. След подписването имаше празничен обяд за нашите близки. Сватбата ще е догодина”, сподели тогава пред репортер на „Струма“ д-р Симевска, която прие новата фамилия Рашковска.

Така и стана, а радостното събитие остави незабравими спомени за младоженците и техните гости. Сред тях имаше и колеги на младата лекарка, която е специализант в акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ – Благоевград. Нейна приятелка е македонската лекарка д-р Кристина Велиновска, която също е специализант, само че в кардиологичното отделение на МБАЛ – Благоевград.

Тежката македонска сватба се състоя година след гражданския брак



Иначе д-р Моника Симевска-Рашковска започна работа във вътрешно отделение на МБАЛ – Благоевград през януари 2021 г., месец след като завърши медицина в Тракийския университет в Стара Загора. Началото на професионалната й кариера бе белязано от ковидната пандемия, през която натрупа безценен опит от шефа на вътрешно отделение д-р Румен Кондев. Паралелно с това лекарката беше и на половин щат в спешно-приемно отделение. След това тя се премести АГО, тъй като записа 5-годишна специализация по акушерство и гинекология.

Македонката с български паспорт обича професията си и предпочита да трупа опит, докато е млада. С нейния съпруг Милан са ревностни фенове на английския шампион ФК „Ливърпул“ и с интерес следят изявите им във висшата лига.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





