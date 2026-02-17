Година след кражба на мобилен телефон в Перник обвиниха извършителя

Кражба на мобилен телефон е разкрита от служители на Първо РУ – Перник. Престъплението е извършено през март миналата година, когато от жилище в областния град е бил откраднат скъп мобилен телефон на стойност над 700 евро, собственост на местна жителка. В резултат на проведени множество оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е установено, че кражбата е дело на 43-годишен перничанин, който е привлечен като обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение „подписка“, като работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА