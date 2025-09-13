Година след смъртта на пилотите Петко Димитров и Венцислав Дункин: Водеща версия за авиокатастрофата все още няма

Една година след инцидента в авиобаза „Граф Игнатиево“, при който загинаха пилотите Петко Димитров и Венцислав Дункин, разследването по случая продължава. Срокът за приключването му от Военно-окръжната прокуратура в Пловдив е удължен, а водеща версия за трагедията и до момента няма.

Посмъртно майор Димитров беше повишен във военно звание подполковник, а старши лейтенант Венцислав Дункин – в капитан. Двамата загинаха едва седмица преди планираната сватба на по-младия пилот.

Учебно-тренировъчният самолет L-39 „Албатрос“ излита в 12:17 ч. на 13 септември 2024 г. В него са двамата летци – майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин. Двамата се готвят за участие в авиошоу по случай 20-тата годишнина от приемането на България в НАТО. Точно в 12:30 часа, след сложна маневра, машината се разбива на летището.

Военните са в шок. Загиналите пилоти са сред асовете в професията, а по данни на министъра на отбраната, самолетът е технически изправен.

„Това са инструкторите, които обучават пилоти, така че това са най-добрите ни пилоти в 12-а база. Самолетът преди полет се проверява, технически изправен е излетял, да, той е реновиран, капитало-възстановителен ремонт е извършен“, обясни тогава Атанас Запрянов.

До трагедията се стига след изпълнение на сложна фигура, наречена „кубинска осморка“ – маневра, добре позната и на двамата летци. Според експерти, самолетът не е успял да набере достатъчно скорост при критично ниска височина на полета преди вертикално издигане.

„И това си е част от програмата, но неизлизането от тази низходяща част на траекторията на самолета вече води до много въпроси и дали не се е появила някаква техническа неизправност. Тя може да се появи във всеки един момент, колкото и да е нов, модерен самолет“, каза Спас Спасов – пилот, бригаден генерал от резерва.

Разчитането на черната кутия също показа, че вероятна причина за катастрофата е полет на пределно ниска височина преди вертикално издигане. Месец след трагедията разследващите от Военна полиция обявиха, че вината е на загиналите пилоти, които влезли грешно в маневрата и имали секунда и половина да катапултират. От прокуратурата обаче обявиха, че тази информация по никакъв начин не ангажира продължаващото досъдебно производство.

„Решаващите секунди са 7. Това е моментът, в който може би нещата вече стават необратими, но кой е виновен за това, тепърва ще се установява“, коментира през октомври 2024 майор Христо Анчев – Военно-окръжна прокуратура Пловдив.

Година по-късно разследването по случая продължава, а водеща версия за инцидента няма.БНТ





