Година след трагедията в Нови Сад: Сърбия скърби с масови протести за справедливост

Година след като срутването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад отне живота на 16 души, Сърбия е в ден на национален траур. Хиляди хора от цялата страна се събират в града, за да почетат паметта на жертвите и да поискат справедливост за инцидента. Вълната от съпричастност е огромна, като един от най-вълнуващите моменти беше посрещането снощи на група студенти от Нови пазар. Те изминаха пеша 400 километра в рамките на 16 дни в памет на жертвите и бяха посрещнати емоционално от местни студенти и граждани с аплодисменти, факли и прегръдки.

Година по-късно осъдени по случая все още няма. Към момента 13 души са предадени на съд, сред които и бивш сръбски министър, но именно липсата на справедливост е основният двигател на недоволството. Първоначалните студентски протести вече са прераснали в по-широко обществено движение с искания за предсрочни избори и зачитане на правовата държава, подкрепено от земеделци с тежки машини и мотористи.

Днешният ден на траур е белязан от масови шествия, които тръгнаха от 16 различни точки в Нови Сад, символизиращи броя на загиналите. Кулминацията беше пред самата ЖП гара, където в 11:52 часа – точния час на трагедията – беше запазено 16-минутно мълчание в памет на всяка от жертвите.

Сред хилядите на митинга беше и Зоран със семейството си. Разказва, че протестът вече е много повече от протест за справедливост. Не приема и вчерашните извинения на президента Александър Вучич.



„Това е просто глупост. Това е медиен момент, който той иска да открадне, той не мисли за това. Водата ни свършва, влаковете не работят в момента, когато трябва да се проведе митинг”, разказва Зоран.



Срещу корупцията, която взема животи, пред гарата в Нови Сад е и Душко. С мотора си. „На мотора ми пише „Престъпност”. Става дума за организираната престъпност в страната. Затова запалих мотора, за да промотирам престъпността в Сърбия. Тя започва от върха”, твърди Душко.

На фона на скръбта се усеща и политическо напрежение. Сръбският президент Александър Вучич призова за диалог и денят да обединява, а не да разделя нацията. Протестиращите обаче остават твърди в исканията си за справедливост и поемане на отговорност.

Съмненията за некачествено строителство на жп козирката заради корупционни практики са все по-големи, смята и Даяна – студентка от Нови Сад: „Разбира се, все още няма виновен. Гарата, която стоеше 60 години на мястото си, в момента, в който беше реконструирана, падна. Някой трябва да носи отговорност за това и в момента помагаме да се открие виновникът”.

Възпоменателен митинг се проведе, както в други части на страната, така и в чужбина.Нова ТВ