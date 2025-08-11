Годишните финансови отчети разкриха! С 264 000 лв. печалба и 792 000 лв. просрочени задължения приключил ОФК „Пирин” 2024 г.

„Арт стейдж енд фест” ЕООД внася най-голям дивидент печалба за 2024 г. в хазната от благоевградските общински дружества, „Паркинги и гаражи” на дъното със загуба от 58 000 лв.

Най-печелившото благоевградско общинско дружество за 2024 г. е „Арт стейдж енд фест“, а „Паркинги и гаражи“ са били най- губещото. Това разкриват в годишни финансови отчети управителите на всички 13 благоевградски търговски дружества със 100 % общинско участие, представени за одобрение от местния парламент. Дружествата, приключили финансовата година с печалба, дължат дивидент на общината, който е в размер на 50 % , след като се приспаднат дължимите данъци. От внасяне на дивидент са освободени медицинските дружества, те са 4, като две са лечебни заведения за болнична помощ, медицински център и център за психично здраве.

Общият размер на записания капитал на търговските дружества със 100 % общинско участие към края на 2024 г. е 7 100 110 лв.

Дивидент в размер на 2850 лв. трябва да внесе в общинската хазна „Биострой“ ЕООД. За 2024 г. дружеството отчита печалба от 6000 лв. След отпадане на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и чистота, които с решение на ОбС от 1.10.2022 г. бяха възложени на общинското предприятие „Чистота Благоевград“, обемът на дейност на „Биострой“ е силно намалял и дружеството отговаря за следексплоатациони грижи на Клетка 1 на депото и изпълнява строителни и ремонтни дейности, възложени от общината и общинските звена и предприятия. Седем човека са на щат във фирмата, ръководена от инж. Васил Бачев.

Васил Бачев Юлиян Иванов Христо Климентов

9 038,97 лв. е дивидентът, изчислен да внесе в общинската хазна „Пазари“ ЕООД. В дружеството работят 6 човека, в това число и управителят Юлиян Иванов, баща на общинския съветник Георги Иванов. Отчетената за 2024 г. печалба от дружеството е 20 086, 60 лв., за сравнение, предната 2023 г. тя е била едва 4000 лв. Иска се местният парламент да одобри 10% от тазгодишната печалба да се приспаднат за фонд „Резервен“.

Костадин Петров Бойко Пандурски

Общинското дружество с най-сериозни загуби е „Паркинги и гаражи“. За 2024 г. то е било „на червено“ с 58 000 лв. срещу 49 000 лв. за предходната 2023 г. Персонал от 36 човека работи в общинската фирма, начело с управителя Бойко Пандурски. В отчета си пред ОбС той е декларирал приходи от основната дейност в размер на 1 441 000 лв. за 2024 г., която е с 20 000 лв. по-малко от приходите през 2023 г. След анализ на резултатие и с цел по-висока ефективност по предложение на управителя в края на 2024 г. кметът М. Байкушев внесе предложение и ОбС одобри съществени корекции и увеличение на таксите за платено паркиране. От февруари2025 г. цената за престой на автомобил в „синя зона” се двигна двойно от 1 на 2 лв., въведе се годишна такса от 125 лв. за първо паркомясто за живеещите в зоната на платено паркиране, увеличи се и цената на месечния абонамент. Отчетените от управителя на „Паркинги и гаражи“ приходи за първото тричесечие на 2025 г. скочиха на 401 000 лв., който регистрира и печалба от 4000 лв.

Сериозен ръст на печалбата за 2024 г. в сравнение с предходната отчита „Благоевград инвест 2016“ ЕООД. Едва 1000 лв. е била тя през 2023 г., срещу 48 000 лв. за 2024 г., показват документите, внесени в ОбС. Основната дейност на общинското дружество е строителен надзор, инвеститорски контрол на възложените от общината строителни дейности и изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти. В дружеството работят 6-има души заедно с управителя, то има натрупана загуба от минали години в размер на 95 000 лв., затова кметът М. Байкушев предлага на общинските съветници да разрешат от печалбата да се приспадне 1/3 от загубата и от остатъка да се отчисли дивидент за общинската хазна в размер на 10 481лв.

През първата половина на 2024 г. ОФК „Пирин“ е ръководно и оперативно звено на представителния мъжки отбор в Първа професионална лига, а за втората половина на годината е подписан договор за управление с „ПФК „Пирин 22“ АД и спортно-състезателната дейност е насочена към новото дружество и основната функция на ОФК през второто полугодие е насочена към погасяване на натрупани задължения. През 2024г в ОФК „Пирин“ са работили 33-ма души, а от началото на 2025 г. управлението на дружеството е възложено на Костадин Петров. В края на 2024 г. дружеството отчита 264 000 лв. печалба, заедно със сериозни просрочени задължения: 170 000 лв. за осигуровки, 215 000 лв. данъчни, 352 000 лв. към доставчици и 55 000 лв. други текущи задължения.

Кметът на Благоевград предлага общинските съветници да преценят дали от печалбата на ОФК „Пирин“ да се приспадне 1/3 от загубите и дружеството да внесе дивидент в общинската хазна от 50% от останалата печалба с приспаднати данъци, или да приеме друг ред, като например ги освободи от отчисляване на дивидент при доказана необходимост, какъвто е случаят с ОФК.

Дружеството „Арт стейдж енд фест“ ЕООД, създадено през 2021 г. да организира и провежда културни събития, социални инициативи, туристическа и туроператорска дейност, включително цялостна логистика в тази посока, отчита 2024 г. с финансов резултат от 101 577 лв. За сравнение, предната 2023 г. печалбата му е била 68 000 лв., а настоящият управител Христо Климентов оглави общинската фирма в последните дни на 2023 г. Изчисленият дивидент на общинската хазна, който „Арт стейдж енд фест“ трябва да внесе до 30 септември тази година, е от 48 249лв., най-висок от всички общински дружества.

38 323 лв. е дивидентът от печалбата, който „Благоевград проект 2021“ ЕООД следва да преведе на общината на база на отчетената за 2024 г. печалба от 81 000 лв. Предната година финансовият резултат е бил едва 1000 лв.

„Благоевград еко транспорт“ ЕООД няма печалба за 2024 г., сочи в отчета си управителят Александър Коюмджиев. През 2023 г. посоченият финансов резултат на дружеството със средносписъчен състав от 9 души, е 12 000 лв. При тази ситуация фирмата не дължи дивидент от печалбата в полза на общината.

Общинското дружество „Индустриални паркове – Благоевград“ ЕООД не осъществява дейност към този момент.

Останалите 4 общински дружества – онкоболницата „Св. Мина“ , белодробният диспансер, психодиспансерът и „Медицински център-1 Благоевград“ ЕООД, не дължат дивидент на общината, тъй като са медицински.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





