Големият победител в юбилейното 75-o издание на фестивала Сан Ремо е Федерико Оливиери – Оли

Тазгодишното издание на фестивала на италианската песен в Сан Ремо беше триумф за италианската балада и беше белязано от по-малко политика за разлика от предходните няколко години, обобщават италиански издания.

Италианският певец Федерико Оливиери, известен с артистичния псевдоним Оли, спечели тази нощ 75-ото издание на Фестивала на италианската песен в Сан Ремо. Късно тази нощ 23-годишният изпълнител триумфира с песента „Идиотска носталгия“ (Balorda nostalgia). На второ място бе класиран Лучо Корси с „Исках да съм твърд“ (Volevo essere un duro). Останалите трима финалисти в театър „Аристон“ в Сан Ремо бяха Брунори Сас с „Ореховото дърво“ (L’albero delle noci), Федец със „Сърдечен ритъм“ (Battito) и Симоне Кристики с „Когато бъдеш малка“ (Quando sarai piccola).

„Това е едно от онези неща, които изглеждат нереални, когато се случат. Безкрайно съм щастлив“, бяха първите думи на Оли, когато му беше връчена наградната статутка на феста.

Оли роден е в Генуа през 2001 г. Там учи в музикалната академия „Николо Паганини“. Пее в стил поп, рап и хип хоп. Има и динамични, но и бавни песни. Има два издадени досега албуми. Преди две години участваше отново в Сан Ремо с песента „Прах“ (Polvere). Песента, с която сега Оли победи на фестивала в Сан Ремо, разказва за любовта, която е свършила и за носталгията по нея, която бележи обикновеното ежедневие.

На фестивала бяха раздадени още няколко награди. Отличието на името на певицата Мия Мартини, присъждано за любима песен на музикалните критици, получи Лучо Корси. Наградата на името на певеца Лучо Дала, връчвана от журналистите, отразяващи на фестивала, отиде при Симоне Кристики. Наградата на името на композитора и текстописеца Серджо Бардоти, присъждана за най-добър текст на песен, участваща във феста получи Брунори Сас. Наградата на името на италианския композитор и музикален продуцент Джакарло Бигаци, присъждана за най-добър аранжимент на песен от конкурсната програма, получи отново Симоне Кристики. Награди за цялостно творчество бяха връчени на италианските музикални ветерани Ива Дзаники и Антонело Вендити.

Певицата Джорджа взе наградата на телекомуникационната компания Тим, защото нейното парче „Грижата за мен“ (La cura per me), с което се представи на феста, беше най-гласувано в нейното приложение My Tim. В четвъртата вечер на фестивала в петък Джорджа спечели в категорията за дуетно изпълнение на кавър на известна италианска или чужда песен. За дуета тя беше поканила колежката си Анализа. Двете изпяха кавър версия на Skyfall на Адел. Пълното име на Джорджа е Джорджа Тодрани. Тя е родена в Рим през 1971 г. Пее в поп стил и е майсторка на класическите женски италиански балади. Джорджа е едно от водещите имена в съвременната музика в Италия. Това й е петото участие в Сан Ремо. Тя печели фестивала през 1995 г. с песента Come Saprei („Как да знам“). Две години преди това е печелила голямата награда на фестивала в тогавашната категория „Млади изпълнители“ с парчето Nasceremo („Ще се родим“). Има 13 студийни албума, 2 компилации и 5 албума с изпълнения на живо.

Ден преди това, в третата вечер на феста в четвъртък младият певец Сетембре спечели наградата на фестивала в категорията „Нови предложения“, в която участваха четирима млади и тепърва прохождащи сериозно в музиката изпълнители. Той победи с песента си Vertebre („Гръбначни“), която вече е слушана 6,5 милиона пъти в стрийминг платформите. Пълното име на Сетенбре е Андреа Сетембре. Той е на 23 години е от Неапол. Песента, с която победи, е автобиографична и отразява поколенческия вик на недоволство. Сетембре е започнал музикалната си кариера още на 12 години с участие в музикални конкурси. На 16 години участва и в риалити формата „Гласът на Италия“.

Иначе за за голямата награда на фестивала се бореха 29 песни. От тях 14 бяха изпълнени от мъже и това бяха Акиле Лауро, Бреш, Брунори Сас, Федец, Франческо Габани, Масимо Раниери, Лучо Корси, Ирама, Тони Ефе, Уили Пейот, Роко Хънт, Оли, Ркоми и Симоне Кристики. От тях Масимо Раниери, който е на 73 години, е ветеран на италианската поп балада, Симоне Кристики е известен с философското звучене на текстовете на песните си, Акиле Лауро, Ирама и Ркоми са музикални експериментатори, а Франческо Габани влага ирония в музиката си. Уили Пейот, Оли, Федец, Бреш, Тони Ефе и Роко Хънт пеят в различни вариации на рапа и хип хопа. А Брунори Сас и Лучо Корси са се посветили съответно на разновидностите на попа и на рока. Масимо Раниери, Симоне Кристики и Франческо Габани вече са печелили фестивала, съответно през 1988, 2007 г. и 2017 г.

Единадесет дами участваха също в битката за голямата награда на феста и това бяха Джорджа, Елоди, Ноеми, Марчела Бела, Франческа Микелин, Клара, Серена Бранкале, Гая Гоци, Сара Тоскано, Роз Вилен и Йоан Тиел. От тях Марчела Бела, която е на 72 години, е ветеранка на класическия италиански дамски поп. Джорджа, Ноеми, Елоди и Франческа Микелин са големите имена в съвременната трактовка на италианската дамска поп музика. Сара Тоскано, която е на 18 години и се откроява с денс парчетата си, е най-младият участник във феста. Клара и Роз Вилен са сравнявани с Били Айлиш и Дуа Липа. Серена Бранкале влага джаз звучене в песните си, докато Гая Гоци и Йоан Тиел придават нов музикален облик на италианския дамски поп. Сред дамите само Джорджа е печелила голямата награда на фестивала през през 1995 г.

Във феста участваха и четири групи. Сред тях бяха инди поп дуетът „Кома Козе“, който се качва за трети път на фестивалната сцена, триото „Дъ Колърс“ с диско звученето си в стил 80-те години и с трето участие на феста и петчленната рок банда „Мода“, която се бори за пети път за голямата награда на Сан Ремо. Сред четирите групи беше и специално създаденият за фестивала рапърски квартет, обединяващ рапърите Шабло, Гуе, Джошуа и Торменто.

По време на феста „Кома Козе“ и Марчела Бела се представиха с песни, напомнящи много на стила на покойната италианска дива Рафаела Кара. В испански стил бяха издържани изпълненията на Роко Хънт, Тони Ефе, Гая, Уили Пейот и Серена Бранкале. Денс или хип хоп в стил от 90 години поднесоха „Дъ Колърс“ и „Шабло и компания“. Ркоми предложи индиденс парче. Танцувални бяха и песните на Елоди, Роз Вилен и Клара, но те бяха примесени съответно с ориенталско електро звучене, с неаполитански нотки или с нюанси от класическата музика. Хип хоп парчето на Федец беше пропито със съспенс. Йоан Тиел предложи балада, смесваща традиционното баладично италианско звучене с индипопа. Типични италиански балади изпълниха „Мода“, Акиле Лауро, Франческо Габани, Масимо Раниери, Оли, Лучо Корси, Ирама, Брунори Сас, Ноеми, Джорджа, Франческа Микелин и Бреш. Всеки от тях предложи свое собствено виждане за този музикален стил. Симоне Кристики пък не изневери на стила си да изпълнява песни с проникновен и философски текст. Този път парчето му „Когато бъдеш малка“ (Quando sarai piccola) беше посветено на майка му, която с годините става все по-немощна и нуждаеща се от помощта на детето си. Тази песен беше музикална ода за всички майки. Кристики каза, че я е композирал преди пет години, но тогава тя не била избрана за участие във фестивала в Сан Ремо.

Фестивалът в Сан Ремо не мина и без препратки към италианската политика. В четвъртата фестивална вечер специален гости беше италианският актьор и режисьор Роберто Бенини. Всяка негова поява като гост в каквото и да е предаване се превръща в истинско шоу заради неговите монолози, в които се преплитат политика, изкуство, възхвала на Италия и разнородни шеги. Заради това актьорът е наричан „торнадото Бенини“. Това беше шестото гостуване на Бенини в Сан Ремо. Той гостува на фестивала и преди две години и тогава отправи пламенни призиви в защита на италианската конституция, която десноцентристите на премиерката Джорджа Мелони искат да променят. При сегашното си участие на феста Бенини отново беше хумористично-критичен по адрес на Мелони, която наричаше само Джорджа, както тя се наричаше по време на кампанията за евровота. Бенини се подигра и с Доналд Тръмп и Илон Мъск. За тях двамата Бенини заяви, че гледали с огромен интерес фестивала в Сан Ремо. В „Екс“ Мъск вече бил гласувал кой да победи и това била Джорджа (Мелони). За нея той бил гласувал и предишните две години и ще го прави и още няколко години. После Бенини заяви, че Мъск и Джорджа Мелони са влюбени, способни да се оженят, да отидат на меден месец на Марс. Мъск е богат и влиятелен и иска да купи Италия, а също подготвя и поход до Марс, пошегува се още Бенини. А за Тръмп той таза, че иска да купи италианската област Лигурия, в която се намира Сан Ремо. Ако Лигурия не му бъде продадена, то той щял да наложи 200-процентни мита на ястието трофие (вид италианска паста) с песто.

Бенини също така отправи похвали към италианския президент Серджо Матарела, който винаги говори правдиво и отправя послания за мир. Бенини заяви, че италианците са горди, че са представени точно от Матарела. За италианския народ Бенини заяви, че е най-красивият народ на света, че е уникален, но има някои дефекти в политиката, като например има лошия навик да се качва на колата на победителите. Така Бенини визира онези, които променят политическата си ориентация в зависимост от това кой е на власт. „Днес победи десницата и колко хора, които казваха, че са от левицата, минаха на страната на десницата“, каза той.

Това де факто беше и първото сериозно засягане на вътрешнополитически теми от сцената на тазгодишното издание на фестивала в Сан Ремо, което има нов творчески директор и това е Карло Конти. Той беше и водещ на феста. В предишните пет издания водещ и творчески директор беше Амадеус и тогава политическата сатира и политическите нападки изобилстваха, особено откакто десницата на Мелони дойде на власт.

Но името на Мелони се спомена още на два пъти в рамките на фестивала, по време на пресконференциите на участниците в конкурсната програма. Тогава певицата Елоди, която от години се обявява за противник на Мелони, беше попитана дали би гласувала за лидерката на „Италиански братя“. Този въпрос не беше зададен случайно. Неотдавна Елоди разкритикува лидерката на опозиционната Демократическа партия Ели Шлайн, че не е толкова харизматична, което беше възприето като негласна съпоставка, направена от Елоди между Шлайн и Мелони. В отговор на провокативния въпрос Елоди заяви на пресконференцията на фестивала в Сан Ремо, че не би гласувала за Мелони, дори и да й отрежат ръката. А на онези, които се възмутиха от подобен отговор, тя отвърна, че си е такава по природа и говори направо, каквото мисли.

Темата за Джорджа Мелони беше засегната и по време на пресконференцията на певицата Джорджа. Преди три години в интернет се завъртя колаж със съименичката на Мелони, към който пишеше: „Аз също съм Джорджа, но не досаждам на другите с това“. Визираше се това, че Джорджа Мелони повтаря често, че е „Джорджа, майка, италианка и християнка“, когато говори за политическите си успехи, докато певицата Джорджа е известна с дискретността в поведението си, въпреки певческите си успехи. Тогава певицата сподели в акаунта си във Фейсбук този колаж и Мелони не го прие добре. „Намирам, че гласът на Джорджа е невероятен. Слушам я с удоволствие, винаги, без да съм принудена да го правя. Така, както и тя не е принудена да слуша какво говоря, ако не й харесва. Това е демокрацията, функционира така и е красива заради това. Но има едно нещо, с което аз и певицата Джорджа сме със сигурност различни. Ако на мен не ми харесваше нейната музика или нейния глас, нямаше да изпитвам нужда да я обиждам“, написа тогава Мелони в акаунта си в „Инстаграм“. Сега във връзка с този случая отпреди три години на певицата Джорджа бяха зададени въпроси на пресконференцията на фестивала в Сан Ремо. Относно препостването на колажа певицата каза, че си е мислела, че всички ще го възприемат като шега, но това не се е случило. На следващия въпрос дали би се помирила с Мелони и би й пратила целувка певицата съумя да отговори дипломатично: „Като жена мога да пращам целувки само на жени, които работят и си изкарват хляба сред мъжете. Иначе всеки си има свои собствени идеи. Аз съм израснала в различен контекст и затова се съобразявам с него“.

Сред зрителите на третата фестивална вечер беше скандалният италиански генерал Роберто Ваначи, който сега е евродепутат, излъчен от крайнодясната италианска партия „Лига“. Преди няколко години той публикува книга, в която критикуваше хомосексуалистите, защитниците на зелените идеи и отправяше и расистки коментари, заради което си навлече санкции в армейските редици. Ваначи продължи да прави подобни коментари и в редица интервюта. Сега запитан дали е харесал фестивала, той отговори, че му е харесало, най-вече това, че на сцената не е имало например мъже с поли. Така той визираше факта, че преди две години на фестивала певците Мамуд и Роза Кемикъл се бяха появили с поли. В първите три фестивални вечери тази година наистина изпълнителите бяха със стилни тоалети, но по-разкрепостено облекло се появи на сцената във вечерта на дуетните кавъри.

Фестът мина с още много специални гости, освен Роберто Бенини. В първата вечер папа Франциск отправи видеопослание към участниците във фестивала. „Музиката е красота, музиката е инструмент на мира. Тя е език, който всички народи, по различен начин, говорят и който достига до сърцето на всички. Музиката може да помогне за съвместното съжителство на народите“, заяви папа Франциск.

„Мисля си в този момент за майка ми, която ми обясняваше някои оперни арии, която ме научи на чувството на хармония и на посланията, които музиката може да отправи“, добави папата. После той припомни, че днес в света има „толкова много деца, които не могат да пеят, не могат да възхваляват с песен живота, които плачат и страдат заради несправедливостите в света, заради толкова много войни, които има по света, заради ситуациите на конфликт“. „Войните унищожават децата. Нека не забравяме, че войната е винаги едно поражение“, допълни папата. „Най-много желая да видя онези, които се мразят, да си стиснат ръка, да се прегърнат и да кажат с живота си, с музиката и песента, че мирът е възможен“, заключи папата. По този начин той визира конфликтите, които бушуват на различни места по-света, в това число Украйна, Судан, ДР Конго, както и наскоро приключилия конфликт в Газа и този в Южен Ливан, където обаче напрежението не намалява.

След неговото обръщение на сцената излязоха израелската певица Ноа и родената в Северен Израел палестино-българска певица Мира Ауад. Те изпълниха песента на Джон Ленън Imagine. А след това отправиха послание за надежда за мир в Близкия изток. „Ние творците нямаме задължение да описваме реалността, а да си представяме каква реалност можем да създадем“, казаха двете певици, говорейки на италиански. „Искаме цялото човешко семейство да живее в сигурност. Представяме си просперитета и помирението. Представяме си как след една година ще се върнем тук и ще празнуваме едно истинско споразумение за мир“, казаха Ноа и Мира Ауад, визирайки дългогодишния конфликт между израелците и палестинците.

Специален гост в първата фестивална вечер беше и италианският изпълнител Джованоти, който възпламени сцената с водещите си хитове.

Във втората фестивална вечер специален гост беше Дамиано Давид, вокалистът на рокбандата „Монескин“, спечелила изданието на феста в Сан Ремо и „Евровизия“ през 2021 г. Дамиано от есента на миналата година стартира солова кариера и тази година през есента започва свое турне. При гостуването си в Сан Ремо той изпълни парчето си Born with a broken heart и своя версия на емблематичния хит на Лучо Дала „Щастие“ (Felicita), с което трогна публиката.

Ден по-късно, в третата фестивална вечер, пя групата „Дюран Дюран“. Тя се върна на сцената на Сан Ремо, след като преди 40 години беше специален гост на тогавашното издание на феста. Бандата изпълни компилация от свои хитове, като в даден момент към тях се присъедини и басистката на „Монескин“ Виктория Де Анджелис, която също се е посветила на самостоятелни проекти. В този състав заедно те взривиха буквално сцената на феста. После вокалистът на „Дюран Дюран“ Саймън Льо Бон беше въвлечен в симпатичен скеч от италианската комедийна актриса Катя Фолеза, която в третата фестивална вечер асистираше на водещия Карло Конти. Тя се появи с булчинска рокля и заяви готовност да се омъжи за Саймън Льо Бон. По този начин беше отдадена почит на романа „Искам да се омъжа за Саймън Льо Бон“, написан преди 40 години от италианската тийнейджърка и страстна почитателка на вокалиста на „Дюран Дюран“ Клиция Гурадо. През 1985 г. когато този роман се появи на книжния пазар, той стана абсолютен хит. Това беше първо подобно постижение за дебютен роман, написан от италианска тийнейджърка.

Много бяха съводещите на феста, помагащи на основния водещ Карло Конти. Сред тях бяха телевизионната водеща Антонела Клеричи, телевизионният водещ, актьор и политик Джери Скоти, комедиантът Нино Фрасика, моделката Бианка Балти, композиторът и певец Кристиано Маджольо, актрисата Мириам Леоне, певицата Елетра Ламборгини, певецът и двукратен победител в Сан Ремо Мамуд, актрисата и водеща Джепи Кучари, телевизионният водещ Алесандро Кателан и актрисата, модел и водеща Алесия Маркуци.

Най-затрогваща от тях беше Бианка Балти. Тя се появи с гола глава, след като косата й е окапала от химиотерапията, на която се е подложила заради рак на яйчниците, диагностициран й миналата есен. Красавицата демонстрира добро настроение на сцената въпреки заболяването си. Бианка Балти заяви, че не иска да се превръща в лице на болестта и да говори в Сан Ремо само за битката си с рака, защото иска да бъде въплъщението на живота.

За неотдавнашното си тежко заболяване обаче говори певицата Франческа Микелин, която на пресконференция сподели, че преди две години й е бил отстранен единият бъбрек и че след много мъчителен период тя все пак е успяла да си стъпи на крака и да се върне към музиката.

За битката с коварно заболяване – рак на панкреаса, напомни само с присъствието си и певецът Федец, който преди няколко години беше диагностициран с него и се подложи на операция, след което на няколко пъти беше приеман в болница заради кръвоизливи в стомаха.

Още преди да започне, фестивалът беше белязан и от скандала между участниците в конкурсната програма Федец и Акиле Лауро. Доскоро Федец беше съпруг на италианската инфлуенсърка Киара Ферани. Двойката излагаше на показ личния си живот години наред, снимайки видеа за ежедневието си и се беше превърнала в истинско зрелище за италианските потребители на социални мрежи. Преди две години Ферани и Федец гостуваха на фестивала в Сан Ремо. Тогава Ферани, която беше водеща, отправи с монолозите, които произнесе на феста, и най-вече с тоалетите си, редица послания в защита на правата на жените и на репродуктивните права, възприети като критика срещу управляващите. Федец пък разкритикува член на управляващата партия, че в миналото се е дегизирал като фашист. Той също така си позволи от фестивалната сцена да целуне свой колега, което беше възприето като скандален опит за защита на правата на ЛГБТ общността. След това организаторите на фестивала бяха разследвани заради проявите на Федец. А срещу Ферани след няколко месеца започна разследване за участие в подвеждаща реклама за италиански коледен козунак. Федец не подкрепи в този тежък период съпругата си и бракът им се разпадна, а те започнаха да афишират връзки с нови партньори. Ферани ще бъде съдена заради подвеждащата реклама и делото срещу нея ще започне през септември. В същия ден, в който стана ясно това, Ферани в интервю разказа, че бракът й с Федец никога не е бил щастлив и намекна, че той е имал дългогодишни отношения с друга инфлуенсърка. Тогава приближен на Федец обяви, че самата Ферани е изневерила на съпруга си с неговия колега Акиле Лауро. Ето защо музикалното противоборство на Акиле Лауро и на Федец в Сан Ремо се следеше с повишено внимание в светлината на разкритията за тях. Преди фестивала Акиле Лауро беше запитан как ще коментира скандала и той заяви, че оставя клюките на онези, които обичат да се хранят с тях. А за Федец се говореше дори обмислял да се оттегли от фестивала. Киара Ферани пък заведе дело за клевета срещу приятеля на Федец, който я набеди в изневяра с Акиле Лауро и поиска 1 милион евро за нанесени морални вреди. На самия фестивал нямаше никаква открита полемика между Акиле Лауро и Федец. А във вечерта на дуетните кавъри Федец се представи с песен, чийто текст мнозина възприеха като молба за прошка към бившата му съпруга.

Полемика на фестивала се заформи и заради решението на Карло Конти да премахне монолозите на известни италианки, гостуващи на феста. Тази традиция доминираше през петте години на водене на Амадеус, особено в периода 2022-2023 г. Тогава цветнокожи италианки разказаха за прояви на расизъм, които са преживели. Актриси защитаваха каузата на ЛГБТ общността или правото на аборт. Знаменитости говориха как са били заклеймявани, защото нямали деца по една или друга причина.

Полемика имаше сега и с италианския рапър Тони Ефе, който се оплака, че организаторите на феста не му позволили да се качи със скъп ланец на „Тифани“. Причината била, че в предишни години заради подобно рекламиране на модни марки от страна на някои специални гости или водещи, организаторите на фестивала отнесоха солени глоби за неплатена реклама. Източник: БТА