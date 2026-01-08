Големият син на бивша хандбалистка на „Пирин“ се завърна в румънския елит заради приятел

Бившият национал и екскапитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски се завърна в румънския футболен елит, а причината да пробва за втори път късмета си оттатък северната ни граница се оказа негов отколешен авер. Преди време големият син на бившата хандбална националка на „Пирин“ /Бл/ Соня Пеудова-Чорбаджийска имаше неуспешен престой във ФКСБ /бивш „Стяуа“/, където през 2019 г. записа едва 4 мача за 6 месеца. Сега облече екипа на „Херманщат“ и дебютира за 0:0 в спаринга с „Кайзериспор“ в хода на подготвителния лагер в Анталия.

„Чувствам се уморен, тренировките са тежки, но се надявам да бъдем такива, каквито иска треньорът. Много добре ме посрещнаха тук. Една от причините да дойда в „Херманщат“ е, че тук е най-добрият ми приятел Антони Иванов. Той ми е като по-малък брат, и двамата сме израснали в академията на ЦСКА. По-важното беше да направя крачка в по-добра лига от българската. Във ФКСБ нивото беше много високо. Това си спомням от онзи период. Сега имам повече опит, отколкото тогава“, заяви 30-годишният централен бранител. Новият му отбор е на предпоследното 15-то място в класирането с едва 13 т., на три от зоната на плейаута.

СТОЙЧО СТОИЦОВ