Голяма опашка пред централната поща отказа част от възрастните дупничани да вземат пенсиите в евро още първия ден



* Бързото изчерпване на евромонетите прекъсваше изплащанетои увеличаваше времето за чакане под дъжда * К. Ценев: Няма нищо страшно и объркващо, вкъщи вече си бях изчислил колко трябва да взема * Ал. Мавров: Пред мен има поне 100 човека и трябва да чакам с часове, ще дойда в петък * К. Костадинов от Усойка не успя да си пусне фиш за тотото, защото не приемали вече левове: Ще помоля сина ми да ми изтегли пенсията от банкомата, ама защо ни трябваше да сменяме валутата *



Голяма опашка от пенсионери се изви пред централната поща в Дупница. На седмо число, когато традиционно възрастните хора взимат парите си, винаги има струпване. В първия месец от 2026 година обаче то бе по-голямо от обичайното. Причината за това е ясна – първите пенсии в евро, които ще получат нашите майки, бащи, баби и дядовци.

Опашката се увеличаваше, като за това спомагаха и паузите в изплащането, които се получаваха. Това се налагаше, когато монетите в централния пощенски клон свършеха и служителките обясняваха, че трябва да изчакат, за да им донесат още. Обяснението изнервяше повечето от чакащите, докато други приемаха закъснението с усмивка. За щастие към обяд дъждът спря и това направи чакането една идея по-поносимо за пенсионерите.

Пред централната поща в Дупница имаше голяма опашка от пенсионери /сн. 1, 2/

Струпване на хора имаше и пред банкоматите

Ал. Мавров /сн. 4/, Валя /сн. 5/ и К. Костадинов от Усойка /сн. 6/ споделиха мнението си за новата валута



Кирил Ценев бе пристигнал в пощата по-рано и вече бе взел първата си пенсия в европейска валута.

„Няма нищо страшно и объркващо. Вкъщи вече си бях изчислил колко трябва да взема в евро и получих точно толкова. В магазините също не ми беше трудно, просто трябва да внимаваш и да си пресмяташ в ума“, коментира пенсионерът, който не пожела да бъде сниман.

За разлика от него, Александър Мавров посети пощенския клон на централния площад „Свобода“ малко преди 11 часа, когато опашката вече стигаше почти до фонтаните.

„Като видях колко народ има, се отказах. Не ми се чака толкова много време. Виждам, че на опашката пред мен има най-малко 100 души, което значи, че ще трябва да стоя тук с часове. Предполагам, че утре също ще бъде така. Най-вероятно ще дойда в петък сутринта. Надявам се, че тогава вече ще има по-малко хора“, каза пред репортер на „Струма“ дупничанинът. Той допълни, че напълно се справя с пазаруването в новата валута и това по никакъв начин не го притеснява.

Костадин Костадинов от село Усойка също не взе своята пенсия в първия ден. Той я получава по банков път, но пред банкоматите в Дупница също имаше по-голямо струпване на хора.

„Все още не съм теглил пенсията си. Аз съм от село Усойка и винаги идвам до Дупница, когато дойде седмо число на месеца. Като видях обаче колко хора има пред банкоматите, се отказах. Най-вероятно ще помоля сина ми в някои от следващите дни да ми изтегли пари от банковата карта. Имам си и друга традиция – да пусна фиш от тотото и да си пробвам късмета с билетчетата, които се трият. Служителката в пункта обаче ми каза, че от 1 януари при тях се плаща само с евро и не приемат левове. Това ме изненада, защото не съм подготвен с новата валута и в себе си имам само български пари. Затова трябваше да се откажа, пък дано не излязат моите числа в следващия тираж“, с усмивка коментира Костадин Костадинов. Той признава, че все още почти не е пазарувал след настъпването на 2026 година и не може да каже дали еврото го затруднява. Пенсионерът обаче беше категоричен, че може би е трябвало да се изчака с преминаването към единната европейска валута.

„Защо ни беше всичко това? Само да се объркват хората, особено старите като мен. Какво им беше на нашите си пари? Вижте колко по-хубаво изглеждат от еврото и как всички си бяхме свикнали с тях…“, завърши жителят на село Усойка.

Малко по-надолу в централната градска част на Дупница срещаме и Валя, която също изпитва притеснения относно новата валута:

„Не съм си взела пенсията. Аз я получавам в банка и ще пратя дъщеря ми да свърши тази работа. В магазините пазарувах с български левове и някъде ми върнаха от тях, а на други места ми дадоха евро. Притеснявам се, когато купувам нещо тези дни. Зрението ми вече не е толкова силно и малко ги бъркам новите пари, особено монетите“.

Така, както и в магазините, работата и плащането с новата валута провокира разнопосочни мнения. Докато част от дупнишките пенсионери недоволстваха от опашките и новата валута, други приемаха с усмивка както по-голямото чакане, така и навлизането на еврото у нас като цяло.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

