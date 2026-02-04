„Голяма победа за американския народ“: Федералното правителство поднови работа след приемане на бюджета

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа бюджет на стойност 1,2 трилиона долара (около 880 млрд. паунда), с който се прекратява частичното спиране на работата на федералното правителство, започнало в събота, съобщи „Би Би Си“.

Преди това законопроектът беше приет от Камарата на представителите с крехко мнозинство – 217 гласа „за“ срещу 214 „против“. Пакетът беше одобрен от Сената още миналия петък.

С приетия бюджет повечето федерални агенции ще бъдат финансирани до края на фискалната година през септември. Изключение прави Министерството на вътрешната сигурност (DHS), чието финансиране е осигурено само до края на следващата седмица.

Ако не бъде постигнато ново споразумение, средствата ще свършат на 13 февруари.

Очаква се през следващите дни законодателите да водят преговори по настояванията на Демократическата партия за реформи в DHS. Те се активизираха след като федерални имиграционни агенти застреляха смъртоносно двама американски граждани – Алекс Прети и Рене Гуд – в Минеаполис миналия месец.

Демократите настояват за по-строги ограничения върху дейността на федералните правоохранителни органи, особено на Имиграционната и митническа служба (ICE). Сред исканията им са агентите да носят бодикамери и да не прикриват лицата си с маски по време на операции.

„Този законопроект е голяма победа за американския народ“, заяви Доналд Тръмп при подписването на бюджета в Овалния кабинет във вторник следобед.

Въпреки това именно финансирането на DHS остава най-спорната част от бюджетния пакет. По темата няма единно мнение дори в рамките на самите партии.

Министерството на вътрешната сигурност включва няколко ключови агенции, сред които ICE, Митническа и гранична охрана, Бреговата охрана и Тайните служби.