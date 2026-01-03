Голяма трагедия с двама българи на Халкидики

Любителска лодка на двама българи се преобърнала в гръцката част на река Струма, приближавайки се до пристанището само на 1,5 метра, поради силните южни ветрове.

Единият е бил открит мъртъв, а вторият е бил изваден в съзнание, поради хипотермия, от водолази на брега.

Както съобщава voria.gr, двамата души на борда на лодката са българи. Освен кораби на бреговата охрана, в издирването участва и хеликоптер Super Puma, за да се провери евентуално наличието на трети човек. Единственият оцелял е преместен в здравния център Офринио, а тялото на първия е преместено в Ставрос, Халкидики.